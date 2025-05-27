На рейсе Екатеринбург-Сочи скончалась женщина: почему люди умирают в самолетах, кто в группе риска

Днем 27 мая воздушное судно авиакомпании Nordwind Airlines, выполнявшее рейс Екатеринбург — Сочи, подало сигнал бедствия, находясь в воздушном пространстве Казахстана. Причиной экстренной посадки стало резкое ухудшение состояния одной из пассажирок — 42-летней женщины.
Как рассказал очевидец происшествия URA.RU, во время полета экипаж обратился к пассажирам с просьбой о помощи врачей для оказания экстренной помощи женщине. Однако оказать эффективную помощь не удалось. Экипаж принял решение о внеплановой посадке в аэропорту Актобе. После приземления бригада медиков констатировала смерть пассажирки. Почему люди умирают в самолетах и кто находится в группе риска — в материале URA.RU.
Каждый четвертый — смертельный случай: чем опасен тромбоз в самолете
Одной из наиболее серьезных угроз для здоровья пассажиров во время авиаперелетов является развитие тромбозов. По статистике, на каждые шесть тысяч авиарейсов приходится один тяжелый случай, связанный с образованием тромбов, что может привести к таким опасным состояниям, как тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА), инфаркт миокарда или инсульт. Все перечисленные заболевания отличаются высокой степенью опасности и нередко заканчиваются летальным исходом. Риск развития тромбоза во время полета значительно превышает вероятность возникновения других медицинских осложнений, связанных с авиапутешествиями.
Как отмечает главный кардиолог Управления делами президента Российской Федерации, заведующий отделением неотложной кардиологии Центральной клинической больницы Управления делами президента РФ и руководитель Российского антитромботического форума, профессор Никита Ломакин, тромбозы являются причиной каждой четвертой смерти в мире. На вопрос aif.ru о том, какие именно факторы на борту воздушного судна способствуют возникновению тромбозов, профессор Ломакин подчеркнул, что тромбоз — это не только заболевания, непосредственно связанные с образованием тромбов в венах или артериях. В частности, довольно распространен венозный тромбоз, который может привести к развитию тромбофлебита или тромбоэмболии легочной артерии — крайне тяжелого состояния, зачастую заканчивающегося смертью пациента. В случае закупорки крупных ветвей или основного ствола легочной артерии тромбом летальный исход наступает внезапно, и медицинская помощь зачастую оказывается бессильной.
Сухой воздух и нехватка кислорода: причины плохого самочувствия на борту
В салоне самолета во время полета наблюдается ряд факторов, способствующих повышению свертываемости крови. Прежде всего, речь идет о перепадах давления. На большой высоте атмосферное давление в салоне снижается на 65-85% по сравнению с уровнем моря. Это приводит к уменьшению насыщения крови кислородом.
Для минимизации этого эффекта в салоне поддерживается давление, которое примерно на 25% ниже привычного. В результате у здоровых пассажиров уровень насыщения крови кислородом составляет более 90%, однако этот показатель все равно ниже, чем на земле. Организм компенсирует недостаток кислорода учащением сердцебиения и увеличением объема вдыхаемого воздуха. Однако лица с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а также курильщики переносят перепады давления хуже и нуждаются в специальной подготовке к перелету.
Вторым значимым фактором является низкая влажность воздуха на борту. Воздух в салоне поступает извне, проходит через системы фильтрации и подогрева, что дополнительно снижает его влажность по мере набора высоты. Это может вызывать сухость кожи, глаз и слизистых оболочек носа, а также влиять на вкусовые ощущения — пища в полете может казаться менее насыщенной по вкусу. Снижение влажности способствует увеличению вязкости крови, что повышает риск образования тромбов. Дополнительно следует учитывать малоподвижность пассажиров во время рейса, что может приводить к появлению отеков и увеличивать риск тромбозов.
Спасение от тромбоза в небе
Для полета рекомендуется выбирать свободную и удобную одежду, не ограничивающую движений. Обувь желательно ослабить или вовсе снять, заменив ее мягкими носками или тапочками. Также необходимо регулярно поддерживать водный баланс, выпивая по одному стакану воды каждый час пребывания на борту.
Кроме того, следует выполнять простые физические упражнения непосредственно в кресле, чтобы предотвратить застой крови. Рекомендуется выполнять вращательные движения головой, поднимать и опускать плечи, поднимать руки вверх и вращать кистями, периодически напрягать и расслаблять мышцы бедер и ягодиц, сгибать и разгибать ноги в коленях, а также совершать круговые движения стопами и шевелить пальцами ног. Полезно время от времени вставать с места и разминаться в проходе.
Помимо этого, рекомендуется полностью воздерживаться от употребления алкогольных напитков как минимум за сутки до вылета и на протяжении всего полета. Если пассажир относится к одной из групп риска, ему следует предварительно проконсультироваться с врачом относительно дополнительных мер профилактики тромбоза, а также использовать компрессионный трикотаж во время перелета.
Кошмар бортпроводников: что происходит, когда пассажир умирает в полете
Порядок действий экипажа при ухудшении состояния пассажира определяется тяжестью возникшей ситуации. Как сообщила «Газете.Ru» действующая бортпроводница Анастасия, в первую очередь стюарды самостоятельно оказывают пассажиру первую медицинскую помощь.
Если предоставить необходимую помощь своими силами не удается, на борту имеется аптечка, однако вскрывать ее могут исключительно медицинские работники из числа пассажиров. Бортпроводники не имеют права открывать аптечку самостоятельно, поскольку не обладают соответствующей квалификацией. В случае отсутствия медика среди пассажиров аптечка остается невскрытой.
По словам Анастасии, медицинский работник, решившийся использовать аптечку, обязан подробно задокументировать свои действия и обстоятельства оказания помощи. При этом, если в процессе оказания помощи будут допущены ошибки, ответственность, вплоть до уголовной, может лечь и на врача.
В чрезвычайных ситуациях члены экипажа допускаются к вскрытию аптечки только после согласования с командиром воздушного судна, однако подобная практика применяется крайне редко, подчеркнула стюардесса. В случае, когда пассажир скончался в полете, экипаж обязан продолжать реанимационные мероприятия до момента посадки, поскольку не имеет полномочий официально зафиксировать смерть.
«Такая ситуация страшная для каждого бортпроводника, потому что будет очень длительное разбирательство и скорее всего все члены экипажа понесут за это ответственность», — сказала Анастасия. С юридической точки зрения смерть на борту самолета не может быть официально констатирована; даже если летальный исход произошел в небе, местом смерти считается пункт назначения рейса.
Случаи смертей на борту самолета
Пассажир рейса Москва — Хургада скончался от приступа астмы
Во время рейса NE601 авиакомпании «Несма», следовавшего в апреле 2025 года по маршруту Москва — Хургада, на борту воздушного судна скончался пассажир. По предварительной информации, причиной смерти стал приступ астмы.
Самолет вылетел из Москвы в Египет утром 16 апреля. Спустя примерно час после взлета у мужчины возникли серьезные проблемы с дыханием. Экипаж и другие пассажиры попытались оказать пострадавшему необходимую помощь. В связи со сложившейся ситуацией командир воздушного судна принял решение вернуться в московский аэропорт Внуково. После приземления прибывшие на место медики констатировали смерть мужчины.
Пассажирка умерла после экстренной посадки в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде скончалась пассажирка рейса Челябинск—Москва, которой стало плохо во время полета. По данным врачей, 46-летняя женщина потеряла сознание, находясь на борту самолета. Экипаж принял решение о срочной посадке воздушного судна в аэропорту Нижнего Новгорода, где пациентку оперативно доставили в городскую клиническую больницу №13. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, спасти ее не удалось. Известно, что пассажирка направлялась из Челябинска в Москву для прохождения хирургического вмешательства.
Экстренная посадка в Перми не спасла жизнь пассажиру
В Перми в августе 2024 года врачи не смогли спасти жизнь мужчине, из-за состояния здоровья которого в городе экстренно приземлился самолет, следовавший рейсом «Южно-Сахалинск — Москва». По информации Министерства здравоохранения Пермского края, пассажир был оперативно доставлен в медицинское учреждение на машине скорой помощи, однако несмотря на усилия медиков, спасти его не удалось.
Пилот скончался во время рейса над Гренландией
В октябре 2024 года пилот пассажирского рейса авиакомпании Turkish Airlines скончался на борту воздушного судна, находившегося на высоте примерно 12 тысяч метров над территорией Гренландии. Погибшим был 59-летний Ильчехин Пехливан. По имеющимся сведениям, за полгода до смерти он проходил плановое медицинское обследование, которое не выявило у него каких-либо проблем со здоровьем.
Инцидент произошел во время рейса из Сиэтла в Стамбул. В какой-то момент пилоту стало плохо, после чего второй пилот принял решение изменить маршрут и совершить экстренную посадку в Нью-Йорке. По прибытии в аэропорт на борт поднялись врачи, которые констатировали смерть Пехливана. Известно, что он работал в Turkish Airlines с 2007 года.
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