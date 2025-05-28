Sky News: Лавров преподал урок Мерцу и показал его некомпетентность

Глава МИД России Сергей Лавров публично указал на неопытность канцлера Германии Фридриха Мерца после его заявления о снятии всех ограничений на дальность поставляемого Украине оружия. Об этом сообщает телеканал Sky News.
«Это был и выговор, и урок от главного дипломата России, который пытался подчеркнуть пропасть в опыте и экспертности (между ним и Мерцем). Его 22 года дипслужбы против 22 дней Мерца-канцлера отразились в словах Лаврова: „Вам еще многому предстоит научиться“», — передает телеканал. Sky News также отмечает, что после заявлений Мерца возникла путаница относительно того, планирует ли Германия поставить ракеты Taurus Украине.
Дополнительно в материале говорится, что слова немецкого канцлера позволили Лаврову укрепить позицию Москвы о том, что именно европейские союзники Украины выступают в роли агрессоров. В частности, упоминается использование британских ракет Storm Shadow по российской территории в ноябре 2024 года, а также французских Scalp и американских ATACMS.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова уже выражала сомнения в заявлениях Фридриха Мерца об отсутствии планов поставок Украине ракет Taurus, назвав это «игрой слов» и попыткой скрыть реальные действия Берлина. Она предупреждала, что любые удары по российским объектам немецким вооружением Москва будет расценивать как прямое участие Германии в конфликте на стороне Киева.
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