Венгрия и Словакия заблокировали принятие декларации об укреплении демократии в Европе, инициированной Польшей, которая в настоящее время председательствует в Совете Евросоюза. Об этом сообщил министр по делам ЕС Венгрии Янош Бока по итогам заседания Совета стран ЕС по общим вопросам в Брюсселе.
«Венгрия и Словакия не поддержали предложение об укреплении демократии в Европе, которое было выдвинуто Польшей, председательствующей сейчас в Совете ЕС. На наш взгляд, устойчивость демократии неверно истолковывается европейскими институтами и некоторыми государствами — членами ЕС», — передает слова Бока MTI.
Министр также сообщил, что в польском проекте отсутствует требование о прозрачности финансирования неправительственных организаций (НПО), которые, по мнению венгерской стороны, часто используются политическими силами и получают средства из-за рубежа. По словам Бока, венгерское правительство убеждено: лидеры ряда стран ЕС и руководство Евросоюза «неправильно понимают роль НПО в демократическом обществе». пол
Ранее в Евросоюзе уже возникали разногласия между странами по вопросам внутренней политики и ценностей, что привело к обсуждению возможного лишения Венгрии права голоса в Совете ЕС. Эти споры связаны с тем, что ряд государств, включая Венгрию, выступают за более самостоятельную и суверенную политику, что усиливает противоречия внутри объединения.
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