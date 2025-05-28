Глава Омской области прокомментировал странные «взрывы»

Правительство Омской области после жалоб жителей в соцсетях выясняет причины серии хлопков в Омске, на текущий момент никаких проблем не выявлено. Об этом заявил глава Омской области Виталий Хоценко.
«Доброе утро, уважаемые омичи! Ночью поступала информация о том, что слышны громкие звуки. Была направлена проверка сотрудников полиции, МЧС. Проверка никаких проблемных моментов не выявила. У нас все спокойно. Всем желаю хорошего настроения, хорошего дня. Если будет какая-то дополнительная информация, обязательно вас проинформирую», — заявил Хоценко в telegram-канале.
Вечером 27 мая в соцсетях жители Омска и близлежащих районов рассказали о взрывах, от которых вибрируют стены. Пользователи жаловались на странные звуки и требовали объяснений.
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