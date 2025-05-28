В Британии забили тревогу из-за Украины, которая осталась без денег на следующий год

Украина оказалась в сложной экономической ситуации из-за отсутствия обещаний Запада по финансовой поддержке на 2026 год. Об этом сообщает британское издание Telegraph со ссылкой на экономиста киевского Центра экономической стратегии Юрия Гайдая.
«У нас достаточно обязательств до конца этого года, в основном со стороны ЕС. Но на следующий год существует значительная неопределенность. До сих пор нет обязательств, которые гарантировали, что мы сможем пережить следующий год», — приводит Telegraph Юрия Гайдая.
Отмечается, что бюджет Украины чуть более чем наполовину состоит из иностранного финансирования, и без помощи Запада украинские власти столкнутся с существенными трудностями. Газета обращает внимание, что главная надежда Киева — убедить европейских лидеров рассматривать инвестиции в Украину не как «вбрасывание денег в бесконечный конфликт», а как крупномасштабный инвестиционный проект.
Ранее страны Евросоюза согласовали предоставление Украине до конца 2025 года порядка 18 миллиардов евро, которые планируется погашать за счет доходов от замороженных российских активов. Общий объем кредита от стран G7 составляет 45 миллиардов евро, из которых 35 миллиардов выделит ЕС. Европейская комиссия рассчитывает, что эти средства будут возвращаться в течение 40 лет.
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