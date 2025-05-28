Росавиация: в Шереметьево ограничили прием и выпуск воздушных судов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Полеты в аэропорту ограничили на фоне атак БПЛА
Полеты в аэропорту ограничили на фоне атак БПЛА Фото:

В аэропорту Шереметьево введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов для обеспечения безопасности полетов. Об этом 28 мая сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Шереметьево», — написал Кореняко в своем telegram-канале. По данным официального представителя, ограничения связаны с актуальной ситуацией в воздушном пространстве столицы.

Как ранее проинформировал мэр Москвы Сергей Собянин, в ночь на 27 мая системы противовоздушной обороны отразили атаку 18 беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся на Москву. Глава города уточнил, что оперативные службы устраняют последствия падения обломков на местах, разрушений и пострадавших нет. Власти рекомендуют жителям сохранять спокойствие и следить за официальной информацией.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В аэропорту Шереметьево введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов для обеспечения безопасности полетов. Об этом 28 мая сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. «Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Шереметьево», — написал Кореняко в своем telegram-канале. По данным официального представителя, ограничения связаны с актуальной ситуацией в воздушном пространстве столицы. Как ранее проинформировал мэр Москвы Сергей Собянин, в ночь на 27 мая системы противовоздушной обороны отразили атаку 18 беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся на Москву. Глава города уточнил, что оперативные службы устраняют последствия падения обломков на местах, разрушений и пострадавших нет. Власти рекомендуют жителям сохранять спокойствие и следить за официальной информацией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...