Новое дело возбудили против историка Тамары Эйдельман*

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Историк распространял фейки о российской армии
Историк распространял фейки о российской армии Фото:
новость из сюжета
Иноагенты РФ

Против историка Тамары Эйдельман (признана в России иноагентом) завели новое уголовное дело. Об этом сообщили правоохранительные органы.

«Новое дело заведено против историка-иноагента Тамары Эйдельман», — передает РИА Новости сообщения правоохранительных органов. Сообщается, что Эйдельман распространяла ложную информацию о российской армии в своем telegram-канале.

Ранее историк была оштрафована за отсутствие маркировки иноагента в публикациях, а позже стала фигуранткой дела о реабилитации нацизма. В 2022 году Тамара Эйдельман была включена в реестр иностранных агентов, но безуспешно пыталась оспорить это решение в суде. Летом 2024 года против нее возбудили уголовное дело по статье о реабилитации нацизма, а в декабре оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию армии.

*Тамара Эйдельман признана в России иноагентом

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Против историка Тамары Эйдельман (признана в России иноагентом) завели новое уголовное дело. Об этом сообщили правоохранительные органы. «Новое дело заведено против историка-иноагента Тамары Эйдельман», — передает РИА Новости сообщения правоохранительных органов. Сообщается, что Эйдельман распространяла ложную информацию о российской армии в своем telegram-канале. Ранее историк была оштрафована за отсутствие маркировки иноагента в публикациях, а позже стала фигуранткой дела о реабилитации нацизма. В 2022 году Тамара Эйдельман была включена в реестр иностранных агентов, но безуспешно пыталась оспорить это решение в суде. Летом 2024 года против нее возбудили уголовное дело по статье о реабилитации нацизма, а в декабре оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию армии. *Тамара Эйдельман признана в России иноагентом
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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