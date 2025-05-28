Депутат Государственной думы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик раскритиковал заявления президента Украины Владимира Зеленского об угрозах ударами по территории России. По мнению парламентария, подобные высказывания украинского лидера не соответствуют реальному положению дел и отражают потерю контроля над ситуацией на Банковой.
«Остапа понесло — конечно, можно врать украинскому народу про военные успехи, но тут уже хозяин Банковой берег из виду потерял. Конечно, мы всегда принимаем к сведению все угрозы Зеленского, это уже неизбежное зло, но и оно закончится», — заявил Белик РИА Новости.
Украинская система противовоздушной обороны испытывает значительные затруднения в связи с внедрением Россией новых технологий в сфере беспилотных летательных аппаратов и радиоэлектронной борьбы. Об этом информирует немецкое издание Der Spiegel. По данным источников из числа украинских разведывательных структур, Москва продолжает увеличивать масштабы производства дронов и в ближайшем будущем сможет систематически запускать сотни беспилотников в рамках одной атаки.
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