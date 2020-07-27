В Челябинске продают офисный центр, чьим именем назван микрорайон

Здание Теплотеха в Челябинске продается Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске объявлен аукцион по продаже офисного центра «Теплотех», ставший местным топонимом. Это уже четвертая попытка реализовать помещение, на этот раз начальная цена снижена до 61,5 млн рублей, сообщили URA.RU в уральском филиале АО «Российский аукционный дом».

«На 30 июля запланирован аукцион по продаже большей части здания „Теплотеха“ на проспекте Победы, 168. Цена за почти 4,5 тыс. кв. м. коммерческих площадей на 3-5 этажах составляет чуть менее 61,5 млн рублей. Офисы, входящие в состав лота, большей частью сданы в аренду коммерческим организациям», — отметили организаторы торгов.

Здание принадлежит госкорпорации «НИЦ ЕЭС», дочерней структуре Россетей. С 2015 года оно выставлялось на торги трижды. Сначала за 105 млн, затем за 122,5 млн, в феврале 2020 года — за 91,9 млн рублей.

Среди минусов лота называют расположение площадей на верхних этажах, возраст здания, отсутствие достаточного количества парковочных мест. Плюсы: действующий арендный бизнес, небольшие офисы недалеко от центра города.

Знаменитую звезду на Теплотехе реконструировали по просьбе жителей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В «Российском аукционном доме» сообщили URA.RU, что готовы к дальнейшему снижению цены. «Ценовые условия для организатора торгов определяет собственник актива, в то же время мы готовы рассматривать встречные предложения от инвесторов, реально заинтересованных в покупке лота», — добавили в РАД.

Здание бывшего теплотехнического института построено в 1962 году. Оно знаменито гигантской звездой на фасаде, установленной в 1973 году. Долгое время она была бесхозной. Однако горожане завалили жалобами мэрию, когда собственник закрыл звезду рекламным банером. Муниципалитет взял ее в собственность и восстановил.