03 августа 2020
02 августа 2020

Чеченец из челябинской тюрьмы снял видео о вербовке в террористы. Эксклюзивные кадры

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Насилие. Москва, убийство, оружие, пм, террорист, ограбление, ауе, криминал, преступление, бандитизм, разбой, братки, киллер, пистолет, макаров, разборки, стрелка, заказное убийство, наемный убийца, молодежные банды
Заключенный челябинской колонии показал эксклюзивные кадры Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Уроженец Чечни Ахмед Исрапилов, отбывающий в челябинской колонии наказание за попытку создания группировки для войны на стороне боевиков в Сирии, записал видео о вербовке в ряды террористов. После освобождения он хочет приехать домой и вернуться к нормальной жизни, поэтому выступил за публикацию ролика, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУФСИН по региону.

«После освобождения Исрапилов хочет вернуться домой. Поэтому он открыто говорит, что пересмотрел взгляды и не возражает против публикации видео», — объяснили в тюремном ведомстве. В пресс-службе ГУФСИН подчеркнули, что это первый случай, когда обвиняемый по такой статье согласился открыто выступить в СМИ.

Осужденный рассказал, за что получил 8 лет колонии строгого режима. «Уехал в Турцию осенью 2014 года. Там познакомился с местными жителями. Обычное бытовое знакомство. Общались на разные темы. Они ввели в заблуждение. Это легко, если воздействовать на эмоции. Много методов влияния на людей. [Вербовщики] смотрят на финансовое состояние людей, через это могут влиять. Показывают видеоролики. Есть проповедники, которые призывают к этому», — рассказал Исрапилов.

Ахмед Исрапилов признал, что из-за него земляки могли угодить в тюрьму или погибнуть
Фото: ГУФСИН по Челябинской области

Мужчина говорит, что в зоне риска молодые люди, у кого «нет хорошего правильного религиозного образования». «Даже имея правильное религиозное образование я „заблудился“… Те, кто попал под влияние, у них меняется мышление… Если бы вовремя меня не остановили, они [те, кого пытался завербовать] могли умереть, попасть в тюрьму… Из-за моих действий я лишился свободы, возможности помочь семье, родителям… Хотел бы попросить прощение у отца. У него ухудшилось здоровье из-за переживаний за меня… После освобождения поеду домой к родным. Я много времени потерял вдалеке от них. Хочу работать, строить, помогать близким, воспитывать детей», — добавил он.

Исрапилова приговорили к 8 годам колонии строгого режима в 2016 году. Как говорится в вердикте суда, к тому времени он на родине окончил Курчалоевский и Шалинский исламские институты, ездил учиться в Сирию, где познакомился и женился на этнической чеченке. В 2010 году они вернулись на историческую родину, у них родился сын. Исрапилов работал имамом и заместителем муфтия в духовном управлении мусульман. Однако вскоре его уволили из-за сомнительных проповедей.

Опасаясь преследования, Исрапилов отправил жену с сыном в Иорданию к родителям супруги, сам улетел в Турцию, где работал в отеле. Там он познакомился с другими земляками, в том числе боевиками. У него останавливались жители Чечни, других регионов России и СНГ, которые через Турцию летели воевать на стороне запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство». Один из них убедил Исрапилова вернуться домой и организовать подпольную вооруженную группу. Он рассказал, что в Чечне создается сеть таких ячеек, для дестабилизации обстановки в Чечне и участия в войне в Сирии. Исрапилов вернулся на родину, провел серию встреч на эту тему, но его задержали силовики.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск», viber-канале «Челябинск» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Происшествия

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...