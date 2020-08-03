Заключенный челябинской колонии показал эксклюзивные кадры Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Уроженец Чечни Ахмед Исрапилов, отбывающий в челябинской колонии наказание за попытку создания группировки для войны на стороне боевиков в Сирии, записал видео о вербовке в ряды террористов. После освобождения он хочет приехать домой и вернуться к нормальной жизни, поэтому выступил за публикацию ролика, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУФСИН по региону.

«После освобождения Исрапилов хочет вернуться домой. Поэтому он открыто говорит, что пересмотрел взгляды и не возражает против публикации видео», — объяснили в тюремном ведомстве. В пресс-службе ГУФСИН подчеркнули, что это первый случай, когда обвиняемый по такой статье согласился открыто выступить в СМИ.

Осужденный рассказал, за что получил 8 лет колонии строгого режима. «Уехал в Турцию осенью 2014 года. Там познакомился с местными жителями. Обычное бытовое знакомство. Общались на разные темы. Они ввели в заблуждение. Это легко, если воздействовать на эмоции. Много методов влияния на людей. [Вербовщики] смотрят на финансовое состояние людей, через это могут влиять. Показывают видеоролики. Есть проповедники, которые призывают к этому», — рассказал Исрапилов.

Ахмед Исрапилов признал, что из-за него земляки могли угодить в тюрьму или погибнуть Фото: ГУФСИН по Челябинской области

Мужчина говорит, что в зоне риска молодые люди, у кого «нет хорошего правильного религиозного образования». «Даже имея правильное религиозное образование я „заблудился“… Те, кто попал под влияние, у них меняется мышление… Если бы вовремя меня не остановили, они [те, кого пытался завербовать] могли умереть, попасть в тюрьму… Из-за моих действий я лишился свободы, возможности помочь семье, родителям… Хотел бы попросить прощение у отца. У него ухудшилось здоровье из-за переживаний за меня… После освобождения поеду домой к родным. Я много времени потерял вдалеке от них. Хочу работать, строить, помогать близким, воспитывать детей», — добавил он.

Исрапилова приговорили к 8 годам колонии строгого режима в 2016 году. Как говорится в вердикте суда, к тому времени он на родине окончил Курчалоевский и Шалинский исламские институты, ездил учиться в Сирию, где познакомился и женился на этнической чеченке. В 2010 году они вернулись на историческую родину, у них родился сын. Исрапилов работал имамом и заместителем муфтия в духовном управлении мусульман. Однако вскоре его уволили из-за сомнительных проповедей.

Опасаясь преследования, Исрапилов отправил жену с сыном в Иорданию к родителям супруги, сам улетел в Турцию, где работал в отеле. Там он познакомился с другими земляками, в том числе боевиками. У него останавливались жители Чечни, других регионов России и СНГ, которые через Турцию летели воевать на стороне запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство». Один из них убедил Исрапилова вернуться домой и организовать подпольную вооруженную группу. Он рассказал, что в Чечне создается сеть таких ячеек, для дестабилизации обстановки в Чечне и участия в войне в Сирии. Исрапилов вернулся на родину, провел серию встреч на эту тему, но его задержали силовики.