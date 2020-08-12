Из-за роста цен на авиакеросин могут подорожать авиаперелеты Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Российский рынок акций продемонстрировал уверенный рост. Во вторник индекс Московской биржи вырос на 1,51%, до 3005,63 пункта, а РТС — на 2,21%, до 1296,01 пункта. Западные биржи также провели день в заметном плюсе. Аналитики предупреждают, что этот импульс пока нестабильный.

Доллар к утру среды упал на 0,84% до 73,15 рублей, евро опустился на 1,04% до 85,92 рублей. Стоимость бочки эталонной марки Brent поднялась на 0,27% и достигла 44,62 долларов, американская нефть WTI стоит 41,81 долларов за баррель (+0,59%).

Ситуация в России

Пандемия коронавируса нанесла катастрофический ущерб российскому бизнесу : в период с марта по май его совокупная прибыль сократилась на 67% в годовом исчислении. Более трети компаний весной потеряли 1,6 трлн рублей. Такое падение экономисты называют худшим за всю историю наблюдений, то есть минимум за 16 лет.

В сложившейся ситуации уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов попросил президента России Владимира Путина продлить программу выплаты субсидий на сохранение занятости для малых и средних предприятий. По данным Титова, только в июне более 350 тысяч компаний приостановили деятельность из-за пандемии, в июле — еще около 188 тысяч.

Цены на авиакеросин в российских аэропортах выросли на 18-62% с 11 августа. Это может привести к росту стоимости авиабилетов, предупредили в Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта. Вместе с тем, премьер Михаил Мишустин утвердил правила кешбэка за покупку туров по России. Компенсация должна прийти в течение пяти дней с момента оплаты.

Российские пенсионеры могут получить разовую денежную поддержку в честь Дня пожилого человека. Доплата к пенсии составит 700 рублей, ее должны перечислить до конца сентября.

Граждане России массово жалуются на нарушения банков при предоставлении кредитных каникул. Основные проблемы — недостоверное информирование граждан об условиях льготного периода, требование не предусмотренных законом документов, необоснованный отказ и растягивание сроков рассмотрения заявок. Тем временем Центробанк советует кредитным учреждениям пока не выселять из квартир должников, если на недвижимость обращено взыскание. Общая сумма долгов россиян перед банками составила 19,9 триллиона рублей — это рекордный уровень за последние 20 лет.

В Миндруде предупредили, что из-за коронавируса работников могут переводить на удаленную работу, даже если это не предусмотрено трудовым договором. Работодатели могут применять гибкий режим работы для сотрудников, если это возможно технически.

Также, по данным ведомства, множество россиян трудится под угрозой увольнения. Больше всего — в сфере торговли, бытового обслуживания, административной и обеспечивающей работы, сфере услуг и транспортной отрасли.

В России могут увеличить сумму компенсации морального вреда, вплоть до пожизненных выплат. С таким предложением выступили в Верховном суде. В список нравственных переживаний, за которые россияне могу требовать деньги, вошли утрата родственников, невозможность продолжать активную общественную жизнь, потеря работы, раскрытие семейной, врачебной тайны, физическая боль.

Что происходит в мире

Переизбыток нефти в мире в 2020 году составит 1,08 миллиона баррелей в сутки , следует из отсчета Минэнерго США. Однако уже в 2021 году на рынке будет наблюдаться дефицит сырья в 0,79 миллионов баррелей в сутки.

Ожидается переизбыток нефти по всему миру, а потом — ее дефицит Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Евросоюз пригрозил Белоруссии санкциями за несвободные выборы 9 августа, после которых начались массовые протесты. «Выборы не были ни свободными, ни справедливыми. Государственные власти применили непропорциональное и неприемлемое насилие», — говорится в заявлении замглавы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

На Украине легализован игорный бизнес. Закон подписал президент Владимир Зеленский. Ожидается., что это дополнительно даст в бюджет страны более 400 миллионов долларов в год.

Россия предложит Швейцарии и Гонконгу изменить соглашения по двойному налогообложению . Об этом на совещании с президентом РФ сказал вице-премьер Алексей Оверчук.

«Северный поток-2» может быть задержан или вовсе не завершен из-за санкций США . Об этом в своей отчетности предупредила немецкая компания Uniper, один из европейских партнеров проекта.

Прогнозы и мнения экспертов

В России может произойти девальвация рубля из-за бюджетного дефицита, который к концу года, по разным оценкам, ожидается в размере от 3 до 5 трлн рублей. Так считает научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг.

Россия за первые шесть месяцев 2020 года поставила в США рекордное количество нефтепродуктов — более 9 млн тонн на 2,2 млрд долларов. Таким образом, Соединенные Штаты Америки частично замещают российской нефтью недостаток черного золота из Венесуэлы , считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

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