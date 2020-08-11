В Екатеринбурге будут судить криминального авторитета Овчину

Овчине грозит до 12 лет колонии Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Противостояние воров в законе

В Екатеринбурге поступило в суд уголовное дело 54-летнего криминального авторитета Андрея Овчинникова по кличке Овчина. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

«Прокуратура утвердила обвинительное заключение по ч. 3 ст. 33, пп. „а“, „з“ ч. 2 ст. 126 УК РФ „организация похищения человека, совершенного группой лиц“ и ч. 1 ст. 222 УК РФ „незаконные приобретение, хранение, перевозка и ношение боеприпасов“», — сообщила URA.RU Марина Канатова, старший помощник прокурора Свердловской области.

Как писало «URA.RU», Овична обвиняется в организации похищения ранее судимого Анатолия Плетухова по кличке Жид. Плетухов был похищен 19 октября 2017 года со своей автостоянки на улице Гражданской, 7а. Его насильно усадили в машину и увезли, больше его живым никто не видел. Лишь в начале 2019 года его труп нашли в 80 километрах от Екатеринбурга — место указал Владимир Лысенков, участвовавший в похищении. Вскрытие показало, что его не убивали, Плетухов умер от сердечного приступа.

Агентство писало, что ранее были осуждены подручные Овичны, непосредственно похищавшие Жида. Алексей Дубовой приговорен к шести годам колонии строгого режима, а Владимир Лысенков получил семь с половиной лет. Оба признаны виновными в похищении, а Лысенкову вменили еще и незаконное хранение пистолета. При обыске у Овчины так же был обнаружен пистолет Макарова с 32 патронами. По состоянию здоровья дело Овучины ранее было выделено в отдельное производство, но сейчас препятствий для суда нет.

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