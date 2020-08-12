Самое важное в России на 12 августа. Производство российской вакцины от COVID начнется в течение 14 дней, россияне получат прибавку к пенсии

© Служба новостей «URA.RU»
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Поездка Евгения Куйвашева в Новоуральск: завод Медсинтез и детский сад №15., производство лекарств
Российская вакцина от коронавируса скоро поступит в массовое производство Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Новую вакцину скоро запустят в производство — Украина требует выдать россиян, задержанных в Белоруссии — глава правительства посетит Дальний Восток — пенсионеры получат надбавку. Все самые интересные и важные новости России на 12 августа — в обзоре URA.RU:

Вакцина от COVID будет выпущена в течение 14 дней

Украина требует выдать задержанных в Белоруссии россиян

Известный скрипач Владимир Спиваков отказался от награды Лукашенко

Казахстан возобновляет авиасообщение с Россией

  • Власти Казахстана объявили, что с 17 августа планируют возобновить пассажирское авиасообщение с Россией. В данный момент идет оценка коммерческой загрузки самолетов на этом маршруте.

Глава правительства РФ посетит Дальний Восток

Пенсионеры получат надбавку к пенсии, малоимущим предлагают выплачивать пособия

Уволенные россияне смогут три месяца получать среднюю зарплату

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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