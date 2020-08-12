Российская вакцина от коронавируса скоро поступит в массовое производство Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Новую вакцину скоро запустят в производство — Украина требует выдать россиян, задержанных в Белоруссии — глава правительства посетит Дальний Восток — пенсионеры получат надбавку. Все самые интересные и важные новости России на 12 августа — в обзоре URA.RU:

Вакцина от COVID будет выпущена в течение 14 дней

Первые партии российской вакцины от коронавируса будут произведены в течение двух недель. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Эксперты назвали побочные эффекты от новой вакцины. По их сведениям, добровольцы, испытавших на себе вакцину от коронавируса «Гам-Ковид-Вак», испытали 144 побочных эффекта.

Украина требует выдать задержанных в Белоруссии россиян

Генпрокуратура Украины обратилась к коллегам из Белоруссии с требованием выдать 28 задержанных россиян, которых связывают с группой Вагнера. Их подозревают в участии в военном конфликте на Донбассе.

Известный скрипач Владимир Спиваков отказался от награды Лукашенко

Российский дирижер и скрипач Владимир Спиваков отказался от ордена Франциска Скорины, который в 2014 году ему вручил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Артист заявил, что ему стыдно носить эту награду.

Казахстан возобновляет авиасообщение с Россией

Власти Казахстана объявили, что с 17 августа планируют возобновить пассажирское авиасообщение с Россией. В данный момент идет оценка коммерческой загрузки самолетов на этом маршруте.

Глава правительства РФ посетит Дальний Восток

Премьер-министр России Михаил Мишустин с 13 по 18 августа посетит регионы Дальнего Востока с рабочим визитом. Глава правительства посетит Чукотку, Камчатку, Магаданскую и Амурскую области.

Пенсионеры получат надбавку к пенсии, малоимущим предлагают выплачивать пособия

Российские пенсионеры старше 80 лет будут получать пенсию на 5 686 рублей больше. Надбавка будет выплачиваться со следующего месяца.

Россиянам с низким уровнем дохода надо начислять выплаты в размере двух прожиточных минимумов. С таким заявлением выступил научный руководитель Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин.

Уволенные россияне смогут три месяца получать среднюю зарплату

Уволенные сотрудники российских предприятий будут получать зарплату еще в течение трех месяцев, если организация ликвидируется. Такое изменение внесли в Трудовой кодекс РФ.

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