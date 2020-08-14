14 августа 2020

Отец погибшего белоруса не верит в версию МВД о гибели сына

© Служба новостей «URA.RU»
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Криминальный авторитет Олег Шишканов на судебном заседании по избранию ему меры пресечения Басманным районным судом г. Москвы. Москва, полицейские, оружие, решетка, скамья подсудимых, судебный пристав, суд, конвой, пп-200, пистолет-пулемет
Отец погибшего уверен: сын погиб от выстрела Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Протесты в Белоруссии

Александр Тарайковский погиб во время протестной акции в Минске от выстрела. Такую версию высказал отец погибшего Валерий.

«Он шел по улице один. У меня есть видео — он идет в сторону ОМОНа, выстрел — и он падает. Они сказали, у него было взрывное устройство. Какое взрывное устройство? У него даже сигареты в руках не было. Был в майке и в шортах, все», — цитирует мужчину РБК.

Он добавил, что о смерти сына он узнал от следователя. По словам Валерия, сегодня он хотел попасть в морг, чтобы увидеть тело погибшего сына, но его не пустили. «Меня держали почти два часа, потом сказали, не имеют права. Я сказал: я отец, я имею право даже сейчас забрать [тело]. Сказали, что я его только завтра увижу»», — объяснил Тарайковский.

При этом изначально МВД республики заявило, что ранее судимый Тарайковский скончался, когда у него в руке взорвалось устройство, которое он якобы собирался бросить в силовиков. Однако очевидцы говорили, что участник акций погиб от взрыва светошумовой гранаты.

Протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа, после опубликования ЦИК результатов выборов президента. Согласно им, действующий глава республики Александр Лукашенко набрал около 80% голосов, однако независимые экзитполы сообщали, что в районе 80% набрала его оппонент Светлана Тихановская. Силовики разгоняют людей с помощью газа, резиновых пуль и гранат. При этом некоторые сотрудники милиции и ОМОНа записывают ролики, в которых отказываются участвовать в насилии.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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