В Минске официально объявили о первом погибшем на протестах

В Минске в ходе протестов погиб человек. Об этом заявили в МВД Белоруссии.
«Мужчина пытался бросить взрывное устройство в силовиков на проспекте Притыцкого в Минске — но оно взорвалось у него в руке», —цитирует представителей МВД РИА «Новости».
Уточняется, что трагедия произошла около универсама «Рига». Однако журналисты «Нашей Нивы» усомнились в официальной версии. Они с места события передают, что в этом месте силовики недавно массово обстреливали демонстрантов. «Шла настоящая канонада», — говорится в сообщении.
Ранее о погибшем в ночь с 9 на 9 августа в Минске сообщили правозащитники. По информации центра «Весна» Валентина Стефановича, на мужчину наехал спецтранспорт, он скончался в результате черепно-мозговой травмы. Однако в МВД эту информацию до сих пор не подтвердили. Тем временем в Белоруссии продолжаются беспорядки. Силовики применяют против протестующих слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. В ответ на это люди закидывают правоохранителей камнями, бутылками, а также возводят баррикады.
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