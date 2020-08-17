В Челябинской области резко похолодает

Скверная погода будет портить жизнь южноуральцам до конца недели Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ночь на 19 августа в Челябинской области температура опустится до пяти градусов тепла, сообщили синоптики. Похолодание будет сопровождаться штормовым ветром.

Днем в среду потеплеет не слишком — от 10 до 15 градусов. При этом поднимется ветер, порывы которого будут доходить до 18 метров в секунду. В Челябинске ожидается плюс 8-10 ночью, днем в среду — до 15 градусов. Ветер будет немного слабее — до 16 метров в секунду.

В следующие два дня — 20 и 21 августа — ночные температуры составят 7-11 градусов, днем воздух будет прогреваться до 12-20 градусов. Все трое суток будет пасмурно, возможны дожди.

Скрин: сайт Челябинского гидрометцентра