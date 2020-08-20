Губернатор Оренбургской области Денис Паслер в ходе встречи президента страны с выпускниками третьего потока Программы развития кадрового управленческого резерва «Лидеры России» дважды не смог ответить Владимиру Путину на публично заданный вопрос. Мероприятие состоялось 20 августа по видеосвязи.
Общаясь с главой государства, Паслер выразил Путину благодарность за возможность поучаствовать в обучении по образовательной программе и долго рассказывал о дружеских отношениях с выпускниками «школы губернаторов», как в народе называют программу «Лидеры России». В свою очередь, президент решил уточнить у Паслера, чему тот научился во время обучения и что будет применять в будущем. «Ключевая история для нас — коммуникация, поиск людей. Возможность увидеть людей, чтобы они имели возможность общаться и с федеральными министрами, и с руководителями госкорпораций», — ответил Путину Паслер.
Однако Путин потребовал конкретики. Отвечая повторно, Паслер вспомнил министра здравоохранения России Михаила Мурашко, который также заканчивал «школу губернаторов». «В период пандемии у нас немало было кейсов, которые мы вместе разбирали по решению этой проблемы, которая стояла в регионе. Эта составляющая помогает, обучает. Приезжают специалисты федерального уровня, делятся опытом, и наоборот. Это очень полезно», — снова попытался Паслер ответить на вопрос.
Уточнять в третий раз Путин не стал. Глава государства подчеркнул, что для него было важно понять, насколько эффективным является обучение, которое проходят чиновники, и как оно поможет их будущей работе в регионах. «Теория мертва без практики. Надо всегда чувствовать, что можно использовать, а те, кто вам преподают, должны выстраивать работу, чтобы нацеливать вас на достижение результатов. Мы поговорим еще с вашими организаторами», — заключил Путин.
Ранее Денис Паслер работал в Свердловской области. Он занимал пост председателя правительства региона.
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