Рубио: США финансируют тупиковый конфликт на Украине

Вашингтон оплачивает тупиковый конфликт на Украине. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио. Он подчеркнул, что завершение конфликта потребует времени, но цель президента Дональда Трампа — положить ему конец.
«Но существует одна ложь — нам внушали, что Украина не просто сможет победить Россию, но и уничтожить ее, полностью отбросив к границам 2012 или 2014 г., до Крыма и других территорий. Однако реальность такова: уже 1,5 года Украина просит финансирования для поддержания тупикового, затяжного конфликта», — сообщают «Ведомости». Госсекретарь добавил, что по мнению Трампа этот конфликт можно завершить только через переговоры.
Ранее URA.RU сообщало, что разведка США поддержала стремления Трампа к переговорам по Украине. Тулси Габбард, претендующая на должность директора Национальной разведки США, заявила, что будет обеспечивать президента Дональда Трампа критически важной информацией для поддержки переговоров по ситуации на Украине. Ее цель — помочь завершить конфликт и начать переговоры между Россией и Украиной.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.