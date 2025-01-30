Российский спортсмен стал лучшим в мире по пощечинам

Российский спортсмен Василий «Пельмень» Камоцкий стал новым чемпионом лиги Power Slap по пощечинам. Об этом сообщает «Спорт- Экспресс».
«Василий „Пельмень“ Камоцкий — новый чемпион Power Slap в супертяжах», — пишет издание. В финале россиянин победил Безумного гавайца Лэйна Вирнса. Лига Power Slap — детище главы UFC Даны Уайта.
Ранее американский блогер Логан Пол отказался приезжать в Россию на соревнования по пощечинам с Камоцким. Пол сказал, что это связано с тем, что один из соперников потерял сознание на поединке.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.