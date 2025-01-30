30 января 2025

Российский спортсмен стал лучшим в мире по пощечинам

Василий Камоцкий стал чемпионом в лиге Даны Уайта
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Российский спортсмен завоевал победу в чемпионате Даны Уайта
Российский спортсмен завоевал победу в чемпионате Даны Уайта Фото:

Российский спортсмен Василий «Пельмень» Камоцкий стал новым чемпионом лиги Power Slap по пощечинам. Об этом сообщает «Спорт- Экспресс». 

«Василий „Пельмень“ Камоцкий — новый чемпион Power Slap в супертяжах», — пишет издание. В финале россиянин победил Безумного гавайца Лэйна Вирнса. Лига Power Slap — детище главы UFC Даны Уайта. 

Ранее американский блогер Логан Пол отказался приезжать в Россию на соревнования по пощечинам с Камоцким. Пол сказал, что это связано с тем, что один из соперников потерял сознание на поединке.

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Российский спортсмен Василий «Пельмень» Камоцкий стал новым чемпионом лиги Power Slap по пощечинам. Об этом сообщает «Спорт- Экспресс».  «Василий „Пельмень“ Камоцкий — новый чемпион Power Slap в супертяжах», — пишет издание. В финале россиянин победил Безумного гавайца Лэйна Вирнса. Лига Power Slap — детище главы UFC Даны Уайта.  Ранее американский блогер Логан Пол отказался приезжать в Россию на соревнования по пощечинам с Камоцким. Пол сказал, что это связано с тем, что один из соперников потерял сознание на поединке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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