Крупнейшая компьютерная компания понесла миллиардные убытки

Один из крупнейших производителей компьютерных компонентов американская компания Intel потерпела многомиллиардные убытки и потеряла былые позиции лидера на рынке микропроцессоров. Катастрофическое падение стоимости Intel произошло в 2024 году.
«Компания Intel по итогам прошлого года потеряла 18,756 миллиарда долларов против прибыли в 1,689 миллиарда в 2023 году. Убыток на акцию составил 4,38 доллара, в то время как год назад компания получила прибыль в 0,4 доллара», — следует из отчетности компании.
Выручка снизилась на 2,1% до 53,101 миллиарда долларов. В последнем квартале Intel понесла убыток в 126 миллионов долларов, по сравнению с прибылью в 2,669 миллиарда долларов за аналогичный период предыдущего года. Убыток на акцию составил 0,03 доллара, в то время как годом ранее была прибыль в 0,63 доллара. Скорректированная прибыль на акцию составила 0,13 доллара, что немного выше ожиданий. Выручка снизилась на 7,4% до 14,26 миллиарда долларов при прогнозе в 13,83 миллиарда.
В первом квартале этого года Intel прогнозирует выручку в диапазоне 11,7-12,7 миллиарда долларов и убыток на акцию в 0,27 доллара. После закрытия торгов в США акции Intel выросли на 2%. Intel была основана в 1968 году и производит различные электронные устройства и компьютерные компоненты, включая микропроцессоры.
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