Шесть человек пострадали после взрыва на заводе, производящем оружие для Украины

На заводе немецкого оборонного концерна Rheinmetall на юго-востоке Испании произошел взрыв. В результате ЧП пострадали шесть человек.
«На фабрике по производству боеприпасов произошел взрыв бака. Затем вспыхнул пожар, который распространился на близлежащий лесной массив», — сообщает региональная служба экстренной помощи.
Травмы получили шесть человек в возрасте от 30 до 52 лет. Пятерым из них понадобилась госпитализация. Причины инцидента пока не установлены.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что немецкая оружейная компания Rheinmetall начала поставку боевых машин пехоты Lynx для Украины. Данную технику ранее заказала Венгрия на сумму более 2 млрд евро.
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