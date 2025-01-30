30 января 2025

Шесть человек пострадали после взрыва на заводе, производящем оружие для Украины

© Служба новостей «URA.RU»
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После взрыва вспыхнул пожар (архивное фото)
После взрыва вспыхнул пожар (архивное фото) Фото:

На заводе немецкого оборонного концерна Rheinmetall на юго-востоке Испании произошел взрыв. В результате ЧП пострадали шесть человек. 

«На фабрике по производству боеприпасов произошел взрыв бака. Затем вспыхнул пожар, который распространился на близлежащий лесной массив», — сообщает региональная служба экстренной помощи.

Травмы получили шесть человек в возрасте от 30 до 52 лет. Пятерым из них понадобилась госпитализация. Причины инцидента пока не установлены.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что немецкая оружейная компания Rheinmetall начала поставку боевых машин пехоты Lynx для Украины. Данную технику ранее заказала Венгрия на сумму более 2 млрд евро. 

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На заводе немецкого оборонного концерна Rheinmetall на юго-востоке Испании произошел взрыв. В результате ЧП пострадали шесть человек.  «На фабрике по производству боеприпасов произошел взрыв бака. Затем вспыхнул пожар, который распространился на близлежащий лесной массив», — сообщает региональная служба экстренной помощи. Травмы получили шесть человек в возрасте от 30 до 52 лет. Пятерым из них понадобилась госпитализация. Причины инцидента пока не установлены. Ранее URA.RU рассказывало о том, что немецкая оружейная компания Rheinmetall начала поставку боевых машин пехоты Lynx для Украины. Данную технику ранее заказала Венгрия на сумму более 2 млрд евро. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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