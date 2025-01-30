Разведка США поддержала стремления Трампа к переговорам по Украине

Национальная разведка Соединенных Штатов будет обеспечивать президента Дональда Трампа всей необходимой информацией, чтобы поддержать усилия по продвижению переговоров по ситуации на Украине. С таким заявлением выступила Тулси Габбард, претендующая на должность директора Нацразведки.
«Если моя кандидатура будет одобрена, одной из главных задач станет предоставление президенту критически важной информации. Это необходимой для поддержки его усилий по принуждению России и Украины к завершению конфликта и началу переговоров», — приводит ТАСС заявление Габбард, которое содержится в ее письменных ответах на вопросы законодателей, опубликованных на сайте спецкомитета.
По мнению представителей офиса Трампа, ряд чиновников, которых он выбрал в новую администрацию, будут поспособствовать, чтобы конфликт решился в пользу России. В частности, к этим людям в окружении президента США относят будущего директора национальной разведки Габбард, пишет телеканал 360.
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