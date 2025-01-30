Bild: В Берлине эвакуировали штаб-квартиру партии ХДС

Штаб-квартира Христианско-демократического союза (ХДС) в Берлине была эвакуирована в четверг, сообщает таблоид Bild. Эвакуация затронула всех сотрудников дома Конрада Аденауэра, где расположена штаб-квартира партии.
«Всем сотрудникам штаб-квартиры ХДС было предложено покинуть дом Конрада Аденауэра в Берлине. Представитель партии подтвердила это изданию Bild», — пишет издание. Эвакуация происходит на фоне запланированной акции протеста недалеко от здания в этот же вечер.
Как говорится в материале, пока неясно, связана ли эвакуация непосредственно с предстоящей акцией протеста против ХДС. Детали и причины эвакуации пока не раскрываются, а представители партии остаются на связи с правоохранительными органами для обеспечения безопасности всех сотрудников.
Накануне парламент Германии принял резолюцию, предложенную ХДС/Христианско-социальным союзом (ХСС), направленную на ужесточение миграционных мер. Голосование по резолюции показало тесный результат: 348 депутатов поддержали предложение, а 345 высказались против. Среди сторонников резолюции были не только депутаты от АдГ, но и от парламентской группы «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (ССВ), напоминает «Национальная служба новостей». В то же время, представители «Зеленых» и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) проголосовали против этого предложения.
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