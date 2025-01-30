30 января 2025

Bild: В Берлине эвакуировали штаб-квартиру партии ХДС

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Штаб-квартира ХДС в Берлине эвакуирована из-за готовящейся акции протеста
Штаб-квартира ХДС в Берлине эвакуирована из-за готовящейся акции протеста Фото:

Штаб-квартира Христианско-демократического союза (ХДС) в Берлине была эвакуирована в четверг, сообщает таблоид Bild. Эвакуация затронула всех сотрудников дома Конрада Аденауэра, где расположена штаб-квартира партии.

«Всем сотрудникам штаб-квартиры ХДС было предложено покинуть дом Конрада Аденауэра в Берлине. Представитель партии подтвердила это изданию Bild», — пишет издание. Эвакуация происходит на фоне запланированной акции протеста недалеко от здания в этот же вечер.

Как говорится в материале, пока неясно, связана ли эвакуация непосредственно с предстоящей акцией протеста против ХДС. Детали и причины эвакуации пока не раскрываются, а представители партии остаются на связи с правоохранительными органами для обеспечения безопасности всех сотрудников.

Накануне парламент Германии принял резолюцию, предложенную ХДС/Христианско-социальным союзом (ХСС), направленную на ужесточение миграционных мер. Голосование по резолюции показало тесный результат: 348 депутатов поддержали предложение, а 345 высказались против. Среди сторонников резолюции были не только депутаты от АдГ, но и от парламентской группы «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (ССВ), напоминает «Национальная служба новостей». В то же время, представители «Зеленых» и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) проголосовали против этого предложения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Штаб-квартира Христианско-демократического союза (ХДС) в Берлине была эвакуирована в четверг, сообщает таблоид Bild. Эвакуация затронула всех сотрудников дома Конрада Аденауэра, где расположена штаб-квартира партии. «Всем сотрудникам штаб-квартиры ХДС было предложено покинуть дом Конрада Аденауэра в Берлине. Представитель партии подтвердила это изданию Bild», — пишет издание. Эвакуация происходит на фоне запланированной акции протеста недалеко от здания в этот же вечер. Как говорится в материале, пока неясно, связана ли эвакуация непосредственно с предстоящей акцией протеста против ХДС. Детали и причины эвакуации пока не раскрываются, а представители партии остаются на связи с правоохранительными органами для обеспечения безопасности всех сотрудников. Накануне парламент Германии принял резолюцию, предложенную ХДС/Христианско-социальным союзом (ХСС), направленную на ужесточение миграционных мер. Голосование по резолюции показало тесный результат: 348 депутатов поддержали предложение, а 345 высказались против. Среди сторонников резолюции были не только депутаты от АдГ, но и от парламентской группы «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (ССВ), напоминает «Национальная служба новостей». В то же время, представители «Зеленых» и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) проголосовали против этого предложения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...