FT: в Пекине строят командный центр в 10 раз больше Пентагона

В юго-западной части Пекина с 2024 года возводится комплекс крупнейшего в мире армейского командного центра. Его размеры будут в 10 раз превосходить американский Пентагон и вместят в себя бункеры для высших должностных лиц Китая, сообщает издание Financial Times со ссылкой на полученные спутниковые снимки и заявления источников из разведки.
«Спутниковые снимки показывают строительную площадку более шести квадратных километров, расположенную в 30 километрах к юго-западу от Пекина. Военные эксперты предполагают, что там будут построены большие укрепленные бункеры для защиты китайских военных лидеров в случае конфликта, включая возможную ядерную войну», — говорится в материале.
Американские военные сообщили, что разведка следит за объектом, который обещает стать «крупнейшим в мире военным командным центром», его размеры в 10 раз превышают размеры Пентагона. Этот объект уже прозвали «Пекинским военным городком».
Согласно спутниковым снимкам, основное строительство началось в середине 2024 года. На данный момент на территории объекта не наблюдается активного военного присутствия, но установлены знаки, запрещающие полеты дронов и фотографирование.
Издание ссылается на мнение аналитика, который считает, что если информация подтвердится, то новый подземный командный бункер, предназначенный для военного командования, включая председателя КНР Си Цзиньпина, будет свидетельствовать о намерениях Китая не только создать современные вооруженные силы, но и развить передовой ядерный потенциал.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.