В Чехии включили пиво в список нематериального наследия

Министерство культуры Чехии включило чешскую пивную культуру в список нематериального культурного наследия республики, что приблизило ее на включение в список всемирного наследия ЮНЕСКО (специализированное учреждение Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, включающее достопримечательности в список Всемирного наследия — прим. URA.RU). Об этом сообщает чешское агентство ЧТК со ссылкой на министра культуры Мартина Баксу.
«Минкультуры включило культуру потребления пива в республиканский список нематериального культурного наследия. Это позволяет нам рассчитывать в ближайшем будущем на подачу заявки в ЮНЕСКО о включении нашей пивной культуры в список всемирного наследия, который ведется под эгидой этой организации», — сказал Бакса.
По словам министра, номинация была разработана Ассоциацией пивоваренных и солодовых заводов страны совместно с экспертами. В Чехии насчитывается более 550 пивоваренных заводов, а в отрасли занято около 65 тыс. человек. В 2023 году она принесла в бюджет страны налогов на 1,2 млрд долларов.
Чехия стала третьей европейской страной после Германии и Бельгии, которая признала свою пивную культуру нематериальным культурным наследием. Ранее власти Дуйсбурга на западе Германии пообещали избирателям, пришедшим на досрочные парламентские выборы в феврале, бесплатно выдавать пиво. Таким образом городское руководство хочет повысить явку, пишет телеканал 360.
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