В ХМАО сменился лидер по новым заражениям коронавирусом

Новые больные появились в 14 муниципальных образованиях ХМАО Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

На утро 23 августа в Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрировано 77 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Новые больные появились в 14 муниципальных образованиях ХМАО.

«Лидером по приросту инфицированных за сутки стал Сургут — 18 случаев заражения, на втором месте Радужный — 12, на третьем Нефтеюганск — девять», — сообщили в управлении Роспотребнадзора по ХМАО. В Ханты-Мансийске и Сургутском районе выявлено по семь инфицированных; шесть — в Урае; в Нижневартовске, который был рекордсменом по заражениям накануне, сегодня картина поспокойнее — всего пять больных с COVID-19. Всего в регионе лабораторно подтвержденных случаев коронавируса —19076.

Ранее власти ХМАО продлили режим самоизоляции для пожилых, беременных и больных хроническими заболеваниями людей до шестого сентября. При этом ввели и послабления — открыты бани, а частным школам разрешили групповые занятия.