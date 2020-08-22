Собянин оценил сроки массовой вакцинации от коронавируса

По мнению Сергея Собянина, до появления вакцины в гражданском обороте еще далеко Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

После регистрации вакцины от коронавируса препарату предстоит пройти дополнительные исследования. Лишь после их завершения может идти речь о запуске вакцины в гражданский оборот. Поэтому речь о массовых прививках москвичей пока не идет, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«До массовой вакцины Москве еще далеко», — цитирует Собянина РИА «Новости». Мэр Москвы подчеркнул, что регистрация препарата от коронавируса — далеко не последний шаг к началу вакцинации. Вакцине предстоит пройти еще один этап исследований. В гражданский оборот она также будет попадать небольшими партиями.

Что касается ситуации с заболеванием коронавирусом в Москве, Собянин подчеркнул, что она стабильна, однако проблемы остаются. Изменить картину поможет массовая вакцинация.

На данный момент в России обнаружили коронавирус у 951 914 человек. Количество зараженных вирусом Covid-19 увеличилось за сутки на 4 896. Зафиксированных случаев смертей от коронавируса — 16 342 (+ 121 за сутки), выздоровели 767 507 (+6 012) пациентов. Всего коронавирусом в мире заразились около 23 млн человек, примерно 780 тысяч умерли.

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