Россия ответила Австрии на высылку дипломата

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Клипарт по теме Административные здания. Москва, министерство иностранных дел рф, мид, табличка
Российский посол подозревается в шпионаже в Австрии Фото: Антон Белицкий © URA.RU

МИД РФ вызвал посла Австрии в России Йоханнеса Айгнера в министерство, где объявил его персоной нон грата. Такую зеркальную меру Москва приняла в связи с высылкой российского дипломата из Австрии.

«Послу заявлен решительный протест в связи с необоснованным решением австрийской стороны об отзыве у российского дипломата аккредитации и требованием покинуть территорию Австрийской Республики», — говорится на сайте ведомства. Уточняется, что решение о признании Айгнера персоной нон грата было принято на основании принципов взаимности.

Ранее Австрия обязала российского дипломата покинуть страну до 1 сентября в связи с подозрением в «промышленном шпионаже», пишет RT. В Госдуме считают, что такие действия западных партнеров говорят о том, что «ведется целенаправленная кампания, направленная на дискредитацию России или подготовкой к большой провокации».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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