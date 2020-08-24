Россия ответила Австрии на высылку дипломата

МИД РФ вызвал посла Австрии в России Йоханнеса Айгнера в министерство, где объявил его персоной нон грата. Такую зеркальную меру Москва приняла в связи с высылкой российского дипломата из Австрии.
«Послу заявлен решительный протест в связи с необоснованным решением австрийской стороны об отзыве у российского дипломата аккредитации и требованием покинуть территорию Австрийской Республики», — говорится на сайте ведомства. Уточняется, что решение о признании Айгнера персоной нон грата было принято на основании принципов взаимности.
Ранее Австрия обязала российского дипломата покинуть страну до 1 сентября в связи с подозрением в «промышленном шпионаже», пишет RT. В Госдуме считают, что такие действия западных партнеров говорят о том, что «ведется целенаправленная кампания, направленная на дискредитацию России или подготовкой к большой провокации».
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