На «газовую проблему» в поселке несколько лет не образщают внимания Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Житель поселка Таватуй (Свердловская область), предприниматель Валерий Белоус перекрыл вентиль участка газопровода высокого давления, подающий топливо в поселок с населением 1,5 тысячи человек. На мужчину завели уголовное дело о самоуправстве. Однако он считает, что хоть таким образом власти решат вопрос аварийного состояния опасного объекта.

«Почему мы разбираемся с последствиями, когда уже рванет, как было с „Хромой лошадью“, со взрывом газа в Магнитогорске? Почему не разобраться сейчас, когда можно устранить все, что угрожает безопасности людей?» — заявил Белоус в разговоре с «Российской газетой». Он признал, что газопровод находится в зоне ответственности его предприятия и, по идее, он должен отвечать за его состояние, но у предпринимателя не хватает компетенции. И потом, на территории местные жители и власти Невьянского района устроили самовольную застройку.

Ростехнадзор еще год назад в ходе экспертизы выяснил, что электрохимическая защита газопровода находится в нерабочем состоянии, у котельной нарушена изоляция газопровода, в возле школы опора электропередач установлена прямо над газопроводом. Белоус утверждает, что сам устранить эти нарушения он не сможет.

Вместо того, чтобы решать проблему совместно, местные власти решили вбить колья в вентиль газопровода, чтобы мужчина снова не оставил без газа поселок.

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