В Беларуси объяснили штурм посольства Ливии

Штурм посольства Ливии в Минске вызван противоречиями между ливийскими дипломатами. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Белоруссии Анатолий Глаз.
«Причиной инцидента являются внутренние противоречия между ливийскими дипломатами», — приводит слова Глаза портал БЕЛТА. Пресс-секретарь белорусского МИД добавил, что на территории посольства, кроме аккредитованных дипломатов и персонала, есть лица, привлеченные для охраны посольства.
По данным ведомства, в четверг в 6 часов утра неизвестные срезали запорное устройство внешних ворот и вскрыли дверь в здании ливийского посольства. На месте происшествия находятся сотрудники МВД. Однако силовики не могут входить на территорию посольства без приглашения в соответствии с положением Венской конвенции. В пресс-службе МИД Белоруссии подчеркнули, что не могут вмешиваться в отношения дипмиссий, однако напомнили дипломатам об ответственности в случае угрозы общественному порядку и безопасности.
Ранее сообщалось, что нападавшие могут быть сторонниками Правительства национального согласия Ливии, под контролем которого находится столица Ливии Триполи. Ливию в Белоруссии представляют сторонники Ливийской национальной армии под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара, пишет RT.
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