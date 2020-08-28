Екатеринбургская турфирма «Санвэй» заблокировала личные кабинеты турагентсв, объявив о своем закрытии. Из-за этого они не могут вернуть деньги россиянам за оплаченные туры. Агенты вынуждены продавать свою собственность, чтобы расплатиться с туристами.
О закрытии «Санвэя» сообщается на сайте компании. «Это тяжелое решение является для ООО „САНВЭЙ“ вынужденной мерой, явившейся следствием полной стагнации отрасли и рынка на протяжении почти пяти месяцев „высокого“ сезона, произошедшей из-за COVID-19», — говорится в сообщении.
«Санвэй» выступал посредником между турагентствами и туроператорами через бренды «Клео тур» и «Тур-Бокс». Соответственно личные кабинеты агентов с данными о турах и клиентах размещались на их портале, но теперь они оказались заблокированы. «Эти и некоторые другие недоступные теперь агентам данные нужно приложить к пакету документов для подачи в „Санвэй“ и получения компенсации», — передает пресс-служба Ассоциации туроператоров (АТОР).
В разговоре с URA.RU турагент из Кургана Наталья Сосновских заявила, что из-за закрытия «Санвэя» пострадали более 400 агентов по всей стране. «Мне надо квартиру и машину продать, чтобы отдать туристам за заявки», — рассказала собеседница агентства. При этом, по ее словам, компания все еще берет деньги у клиентов. «Сборы с денежных средств с туристов по-прежнему идут. Это мошенничество в особо крупном размере», — отметила она.
URA.RU попыталось дозвониться по номеру телефону, который указан на сайте «Тур-Бокса», однако там не взяли трубку. В пресс-службе Ростуризма также не ответили на звонок корреспондента агентства.
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