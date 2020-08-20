В Ростуризме рассказали, как получить кэшбек за отдых в России

Россиянам обещают вернуть до 15 тысяч рублей за путешествия по стране Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Россияне смогут вернуть часть средств, потраченных на путевки или проживание в гостинице во время путешествий по стране. Соответствующая программа поддержки внутреннего туризма стартует 21 августа.

Для получения права на кешбэк, нужно на сайте мирпутешествий.рф выбрать регион для отдыха и оплатить турпакет. «Программа стартует в ноль часов по московскому времени 21 августа и продлится неделю, до 28 августа. Именно в этот период все граждане России смогут приобрести путешествия по всей стране до конца года и получить возврат до 15 000 рублей», — указано на сайте Ростуризма.

При этом граждане должны провести в гостинице не менее четырех ночей, а в поездке — не менее пяти дней. Оплатить путевку нужно картой «Мир». Право на кешбэк в большинстве регионов России действует до конца года. Но для популярных направлений требования жестче: туда нужно приехать после 1 октября. Это, например, Краснодарский Край, Крым, Севастополь, Республика Алтай и Алтайский край, Ставропольский край и Калининградская область.

В Ростуризме обещают, что возврат суммы поступит на карту «Мир» в течение пяти рабочих дней. Потратившим от 25 тысяч до 49,9 тысяч рублей вернутся пять тысяч рублей, от 50 тысяч до 74,9 тысяч — 10 тысяч рублей, более 75 тысяч — 15 тысяч рублей. Как утверждают в правительстве РФ, в программе участвуют более тысячи туроператоров, а компенсацию расходов за отдых смогут получить порядка 3 млн россиян.

Раннее в Ассоциации туроператоров заявляли о том, что отдых на российских курортах подорожал, передают «Дни.ру». Также ожидается, что из-за роста цен на авиатопливо подорожают и авиабилеты.

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