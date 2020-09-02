Страны Евросоюза обсудят, как наказать Россию из-за Навального

Страны Евросоюза обсудят возможные последствия ситуации с блогером Алексеем Навальным. Об этом заявил в Twitter глава Евросовета Шарль Мишель.
«Европейский союз внимательно следит за этим вопросом, и 27 стран-членов ЕС обсудят ее последствия», — говорится в сообщении. Глава ЕС раскритиковал действия российских властей в ситуации с блогером и заявило о необходимости проведения расследования.
Тем временем оппозиционная партия Германии «Союз 90/Зеленые» уже призвала остановить строительство «Северного потока-2» из-за ситуации с Навальным. «Это не то, что мы можем далее реализовывать вместе с Россией», — цитирует представителя партии РИА «Новости». Санкций против РФ требует и Украина. В МИД страны заявили, что только санкции и твердое осуждение могут заставить российские власти прекратить совершать преступления.
2 сентября в правительстве ФРГ заявили, что в организме блогера нашли следы вещества из группы «Новичок». Кремлю эти данные не передавали, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В беседе с URA.RU медик из Москвы Анатолий Домников назвал немецкую версию чушью.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.