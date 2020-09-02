02 сентября 2020

Страны Евросоюза обсудят, как наказать Россию из-за Навального

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Стокгольма. Швеция, флаг евросоюза, европа, стокгольмская ратуша
Глава Евросоюза осудил действия России в ситуации с Навальным Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Алексей Навальный впал в кому

Страны Евросоюза обсудят возможные последствия ситуации с блогером Алексеем Навальным. Об этом заявил в Twitter глава Евросовета Шарль Мишель.

«Европейский союз внимательно следит за этим вопросом, и 27 стран-членов ЕС обсудят ее последствия», — говорится в сообщении. Глава ЕС раскритиковал действия российских властей в ситуации с блогером и заявило о необходимости проведения расследования.

Тем временем оппозиционная партия Германии «Союз 90/Зеленые» уже призвала остановить строительство «Северного потока-2» из-за ситуации с Навальным. «Это не то, что мы можем далее реализовывать вместе с Россией», — цитирует представителя партии РИА «Новости». Санкций против РФ требует и Украина. В МИД страны заявили, что только санкции и твердое осуждение могут заставить российские власти прекратить совершать преступления.

2 сентября в правительстве ФРГ заявили, что в организме блогера нашли следы вещества из группы «Новичок». Кремлю эти данные не передавали, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В беседе с URA.RU медик из Москвы Анатолий Домников назвал немецкую версию чушью.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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