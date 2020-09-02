В свердловском министерстве финансов поставили важное условие выделения субсидий муниципалитетам Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В свердловском минфине начали рассматривать предложения глав муниципалитетов по выделению субсидий в 2021 году, при этом ведомство выдвинуло важное условие. Как сообщил URA.RU один из депутатов свердловского заксобрания, пока разговор носит неформальный характер — согласительные комиссии начнутся только с 15 сентября.

«Известно, что в минфин уже приходили Екатеринбург и Нижний Тагил. Это самые крупные города, к тому же им надо готовится к 300-летию в 2023 году, поэтому денег просят больше всего», — сообщил парламентарий. Между тем, отметил он, муниципалитетам посоветовали умерить аппетиты. «Если в 2019 году „хотелки“ срезали на треть, то в этом году в связи с коронавирусом могут уменьшить наполовину или даже больше», — констатировал собеседник агентства. По его словам, замгубернатора — министр финансов Галина Кулаченко предупредила мэров, что размер вливаний в городские бюджеты из областной казны будет зависеть, в том числе, от того, как в территориях идет работа по сбору налогов и погашению налоговой недоимки.

В министерстве URA.RU пояснили, что диалог с муниципалитетами является традиционной частью бюджетного процесса. Решения по субсидиям будут приняты после того, как станет понятна общая сумма притязаний муниципалитетов. «Финансовый пирог у нас один на всех. Поэтому размер, на который уменьшатся „хотелки“, будет зависеть от их общего объёма: если он будет скромным, то и уменьшение будет малым, и наоборот», — прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Ранее предполагалось, что уменьшение субсидий муниципалитетам составит 10-15%. Депутаты планируют полностью сохранить расходы на социальные нужды за счет сокращения трат на новые объекты капстроительства.