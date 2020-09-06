В ХМАО мужчина грозился взорвать банк

Злоумышленник уже находится в полиции, сотрудники банка не пострадали (архивное фото) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Нижневартовске мужчина взял в заложники сотрудников банка «Открытие», угрожая взорвать здание. На месте происшествия работали полиция, Росгвардия и сотрудники центра «э» (управление по противодействию экстремизму МВД России). Злоумышленник задержан, рассказали URA.RU в полиции ХМАО.

«По предварительным данным, мужчине около 48 лет. Сейчас выясняется, что именно говорил или требовал мужчина, но после того, как сотрудники нажали „тревожную кнопку“, на место выехали все спецслужбы. Эвакуировали 9 человек, среди них и сотрудники банка, и посетители», — добавили в полиции.

Инсайдер агентства сообщает, что мужчина заявлял о наличие у него бомбы и требовал денег. Очевидцы рассказывают, что вскоре после того, как из здания были эвакуированы люди, оттуда сотрудники Росгвардии вывели и злоумышленника. Известно, что лже-террориста сразу же увезли на машине без спецзнаков, а взрывного устройство при нем обнаружено не было.

В пресс-службе банка «Открытие» подтвердили попытку ограбления. «Сотрудники банка, в соответствие с инструкциями, нажали „тревожную кнопку“. Прибывший наряд задержал злоумышленника. В результате инцидента никто не пострадал», — добавили там. На момент публикации новости получить официальный комментарий в Росгвардии ХМАО не удалось — там пообещали дать подробную информацию поздней. В пресс-службе УСФБ по Тюменской области не ответили на звонок журналиста агентства.

Ранее URA.RU писало, что посетителей торгово-развлекательного центр «Аура» в Сургуте эвакуировали из-за угрозы его взрыва. Лжетеррористы вымогали 100 тысяч рублей у руководства ТРЦ за то, чтобы здание осталось цело.