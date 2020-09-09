Сбербанк настойчиво предлагает клиентам покупать страховки от мошенников Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Цены на нефть продолжили обвал — топливо марки Brent утром 9 сентября стоит 39,57 доллара за баррель (-0,53%), нефть WTI подешевела до 36,51 доллара за бочку (-0,68%). Рубль вслед за нефтью также продолжает падение — за евро просят 89,74 рубля (+0,25), за американский доллар — 75,96 рубля (0,37).

Ситуация в России

Госдолг России приблизится к отметке в 20% ВВП по итогам 2021 года, заявил министр финансов Антон Силуанов. По его словам, правительство пошло на увеличение госдолга из-за коронавируса, однако в дальнейшем ведомство так делать не станет.

В России стоит ввести минимальный гарантированный доход для человека, считает зампредседателя Совбеза страны Дмитрий Медведев. Он предлагает установить минимальную сумму, которую государство будет платить гражданину вне зависимости от его соцположения и рода деятельности.

Россиянам могут начислить доплаты за неполученные пенсии. Предлагается, что ПФР будет компенсировать пенсионерам все свои ошибки с 2015 года. Законопроект уже внесен в Госдуму. Кроме того, депутаты предлагают не взимать налоги с самозанятых, если их доходы не превышают прожиточный минимум.

ФНС будет собирать информацию о вкладах россиян в банках и считать, сколько денег человеку придется отдать в бюджет. Ввести налог на доход от вкладов более миллиона рублей предлагал президент Владимир Путин. Сумму вклада более миллиона рублей будут умножать на ключевую ставку Банка России.

Клиенты банков жалуются, что им навязывают страховки от кражи денег с карточек. Менеджеры настойчиво предлагают подключить «защиту», забывая уточнить, что такая услуга необязательна. В Сбербанке стоимость услуги составляет в среднем 1300 рублей. При этом использование карт в РФ стремительно сокращается, за последнее время этот показатель упал на рекордные 4,5 миллиона, до 190,3 миллиона штук.

ЦБ запустит первый в России финансовый маркетплейс до конца 2020 года. Сервис позволит клиентам оформлять и сравнивать финансовые продукты разных банков.

Ситуация в мире

Основные индексы фондовой биржи Нью-Йорка резко понизились . Сильнее всего упали акции Tesla — на 21,06%. Также упала цена акций Apple — 6,25%, Google — на 3,59%, Microsoft — на 5,12%, Amazon — на 4,39%, Facebook — на 4,09%. Индекс Dow Jones понизился на 637,15 пункта, до 27 496,16. Индекс S& P 500 опустился на 96,08 пункта, до отметки 3 330,88. Индекс электронной биржи Nasdaq обвалился на 470,53 пункта, до отметки 10 842,60.

Республиканская часть Сената Конгресса США представила план по восстановлению экономики . Для этого предлагается выделить около 500 миллиардов долларов, из которых более 100 миллиардов направить на помощь школам, 31 — на разработку вакцин, 16 — на проведение анализов. Также предлагается платить всем нуждающимся по 300 долларов в неделю до конца года в качестве пособия по безработице.

Прогнозы, мнения экспертов

Программа льготной ипотеки от государства привела к росту популярности таких кредитов, говорят аналитики. Однако программа заканчивается в ноябре и продлевать ее пока не планируется. Поэтому сейчас — лучшее время для оформления ипотеки, считают эксперты.

Финансовый кризис 2020 года ощущается банкирами не кончиками пальцев, а нижней частью спины, заявил глава банка ВТБ Андрей Костин. Это, по его мнению, является главным отличием этого кризиса от всех предыдущих.