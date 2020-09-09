Коронавирус грозит новыми ограничениями в школах ХМАО

На этот раз ограничения могут коснуться учителей, которые не соблюдают требования Роспотребнадзора Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Учителей ХМАО могут заставить носить маски во время уроков. К такому решению готовы прибегнуть директора отдельных школ региона, если случаи заражения педагогов участятся. Об этом URA.RU рассказал источник в системе образования региона.

«В Сургуте и Нижневартовске на карантины из-за заболевших коронавирусом учителей переведены на дистант классы или целые параллели. По требованию Роспотребнадзора, учителя не обязаны носить маски во время уроков, если соблюдают дистанцию, но реальность показывает, что учителя эту дистанцию не соблюдают, а в каждый класс не зайдешь и не проверишь», — рассказал URA.RU директор одной из школ Нижневартовска.

По словам директора департамента образования ХМАО Алексея Дренина, учителя обязаны носить маски при близком контакте с учениками, а руководители образовательных организаций должны это контролировать. «Все это было определено правилами изначально. Дополнительных решений здесь не нужно. [То, что учителя нарушают разработанные требования], означает лишь, что это не контролирует руководитель. Я буквально сегодня утром обращал внимание коллег на это», — добавил Дренин.

Известно, что сейчас в регионе ученики нескольких десятков классов вынуждены учиться дистанционного. Где-то заболевшие были среди детей, а где-то, как в Сургуте и Нижневартовске — источником заражения стали учителя.

Ранее URA.RU писало, что школы в ХМАО возвращаются к дистанту из-за коронавируса. Глава Роспотребнадзора ХМАО Майя Соловьева отметила, что нужно проверить, как в школах соблюдаются ограничительные режимы.