29 июня 2025

«Это вандализм»: жители завалили жалобами мэра Сургута из-за капремонта. Фото

Жители завалили жалобами мэра Сургута Максима Слепова из-за капремонта
© Служба новостей «URA.RU»
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Жильцы жалуются на замену хороших труб
Жильцы жалуются на замену хороших труб Фото:

Жильцы дома на улице Лермонтова в Сургуте жалуются мэру города Максиму Слепову на некачественный капремонт. Собственники утверждают, что строители меняют исправную ливневую канализацию на некачественные трубы, из-за чего, по их мнению, в доме был потоп.

«Несмотря на возмущение людей, даже после затопления квартир, продолжается этот бессмысленный вандализм (замена труб — прим. URA.RU), ради того, чтобы заработать деньги на капремонте. Подрядчик творит это безобразие — при том, что в проекте не была заложена эта замена», — написала женщина в комментариях под постом в telegam-канале мэра.

Югорчане рассказали, что ливневка находится в отличном состоянии. Собственники утверждают, что не давали согласия на ремонт этих конструкций. «Пожалуйста, вмешайтесь, и очень срочно», — просят Слепова жильцы.

В мэрию города и югорский фонд капремонта направлены официальные запросы. Ответы на них ожидаются.

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Жильцы дома на улице Лермонтова в Сургуте жалуются мэру города Максиму Слепову на некачественный капремонт. Собственники утверждают, что строители меняют исправную ливневую канализацию на некачественные трубы, из-за чего, по их мнению, в доме был потоп. «Несмотря на возмущение людей, даже после затопления квартир, продолжается этот бессмысленный вандализм (замена труб — прим. URA.RU), ради того, чтобы заработать деньги на капремонте. Подрядчик творит это безобразие — при том, что в проекте не была заложена эта замена», — написала женщина в комментариях под постом в telegam-канале мэра. Югорчане рассказали, что ливневка находится в отличном состоянии. Собственники утверждают, что не давали согласия на ремонт этих конструкций. «Пожалуйста, вмешайтесь, и очень срочно», — просят Слепова жильцы. В мэрию города и югорский фонд капремонта направлены официальные запросы. Ответы на них ожидаются.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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