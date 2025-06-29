Жильцы дома на улице Лермонтова в Сургуте жалуются мэру города Максиму Слепову на некачественный капремонт. Собственники утверждают, что строители меняют исправную ливневую канализацию на некачественные трубы, из-за чего, по их мнению, в доме был потоп.
«Несмотря на возмущение людей, даже после затопления квартир, продолжается этот бессмысленный вандализм (замена труб — прим. URA.RU), ради того, чтобы заработать деньги на капремонте. Подрядчик творит это безобразие — при том, что в проекте не была заложена эта замена», — написала женщина в комментариях под постом в telegam-канале мэра.
Югорчане рассказали, что ливневка находится в отличном состоянии. Собственники утверждают, что не давали согласия на ремонт этих конструкций. «Пожалуйста, вмешайтесь, и очень срочно», — просят Слепова жильцы.
В мэрию города и югорский фонд капремонта направлены официальные запросы. Ответы на них ожидаются.
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