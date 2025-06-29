29 июня 2025

Племянница убийцы прокурора ХМАО напишет книгу о его истории

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Племянница пожизненно осужденного Чекина напишет книгу, где раскроет историю одного из самых громких уголовных дел
Племянница пожизненно осужденного Чекина напишет книгу, где раскроет историю одного из самых громких уголовных дел Фото:

Племянница Юрия Чекина Алена напишет книгу о его уголовном деле. Она намерена раскрыть ранее неизвестные детали и подробности этой истории, об этом она рассказала журналисту URA.RU.

«Его жизнь, любовь, отношения с сыном, который предал его и сдал правоохранительным органам. Причины этого, жизнь Юрия в СИЗО. Кто помогал, как работали адвокаты и почему их отстранили от дела. Вся правда нашей жизни», — рассказала Алена журналисту агентства.

Экс-ревизор Минфина Чекин был задержан в 2021 году по подозрению в заказном убийстве прокурора ХМАО Юрия Бедерина и двух бизнесменов. В 2024 году суд приговорил его к пожизненному лишению свободы. 20 лет Чекин скрывался от правоохранительных органов практически в центре Ханты-Мансийска. В биографической книге племянница раскроет, как один из самых разыскиваемых преступников России жил эти 20 лет и как проходил судебный процесс.

Летом 2025 года Чекин попытался оспорить приговор суда ХМАО в апелляционной инстанции, однако решение было оставлено в силе. Теперь он намерен обратиться в кассационный суд, чтобы обжаловать приговор и апелляционное определение. Уже после приговора, будучи в СИЗО, Чекин также через суд добился выселения своего сына Сергея из квартиры в Ханты-Мансийске. В 2021 году, по версии инсайдеров URA.RU, сын сдал отца правоохранительным органам.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Племянница Юрия Чекина Алена напишет книгу о его уголовном деле. Она намерена раскрыть ранее неизвестные детали и подробности этой истории, об этом она рассказала журналисту URA.RU. «Его жизнь, любовь, отношения с сыном, который предал его и сдал правоохранительным органам. Причины этого, жизнь Юрия в СИЗО. Кто помогал, как работали адвокаты и почему их отстранили от дела. Вся правда нашей жизни», — рассказала Алена журналисту агентства. Экс-ревизор Минфина Чекин был задержан в 2021 году по подозрению в заказном убийстве прокурора ХМАО Юрия Бедерина и двух бизнесменов. В 2024 году суд приговорил его к пожизненному лишению свободы. 20 лет Чекин скрывался от правоохранительных органов практически в центре Ханты-Мансийска. В биографической книге племянница раскроет, как один из самых разыскиваемых преступников России жил эти 20 лет и как проходил судебный процесс. Летом 2025 года Чекин попытался оспорить приговор суда ХМАО в апелляционной инстанции, однако решение было оставлено в силе. Теперь он намерен обратиться в кассационный суд, чтобы обжаловать приговор и апелляционное определение. Уже после приговора, будучи в СИЗО, Чекин также через суд добился выселения своего сына Сергея из квартиры в Ханты-Мансийске. В 2021 году, по версии инсайдеров URA.RU, сын сдал отца правоохранительным органам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...