Племянница убийцы прокурора ХМАО напишет книгу о его истории

Племянница Юрия Чекина Алена напишет книгу о его уголовном деле. Она намерена раскрыть ранее неизвестные детали и подробности этой истории, об этом она рассказала журналисту URA.RU.
«Его жизнь, любовь, отношения с сыном, который предал его и сдал правоохранительным органам. Причины этого, жизнь Юрия в СИЗО. Кто помогал, как работали адвокаты и почему их отстранили от дела. Вся правда нашей жизни», — рассказала Алена журналисту агентства.
Экс-ревизор Минфина Чекин был задержан в 2021 году по подозрению в заказном убийстве прокурора ХМАО Юрия Бедерина и двух бизнесменов. В 2024 году суд приговорил его к пожизненному лишению свободы. 20 лет Чекин скрывался от правоохранительных органов практически в центре Ханты-Мансийска. В биографической книге племянница раскроет, как один из самых разыскиваемых преступников России жил эти 20 лет и как проходил судебный процесс.
Летом 2025 года Чекин попытался оспорить приговор суда ХМАО в апелляционной инстанции, однако решение было оставлено в силе. Теперь он намерен обратиться в кассационный суд, чтобы обжаловать приговор и апелляционное определение. Уже после приговора, будучи в СИЗО, Чекин также через суд добился выселения своего сына Сергея из квартиры в Ханты-Мансийске. В 2021 году, по версии инсайдеров URA.RU, сын сдал отца правоохранительным органам.
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