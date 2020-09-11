Почти половина россиян отказывается прививаться от коронавируса

Почти половина жителей России не собирается делать прививку от COVID-19. За лето в стране выросло количество тех, кто высказывается против вакцины и считает пандемию выдумкой. Об этом сообщается в исследовании дирекции по экспертно-аналитической работе Высшей школы экономики.
«Почти половина россиян (45,6%) никогда не будут делать прививку против коронавируса — вне зависимости от того, российского производства это вакцина или иностранного», — пишет РБК со ссылкой на исследование ВШЭ. При этом 24,6% из этих людей будут следить за ходом массовой вакцинации, а 25% — против любых прививок.
Аналогичный опрос россиян проводился в июне — тогда 15,8% заявляли, что готовы поставить вакцину сразу после ее выхода. В сентябрьском опросе таких респондентов оказалось только 13,2%. Еще 18,6% не хотят вакцинироваться в этом году и планируют подождать до 2021 года.
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