Почти половина россиян отказывается прививаться от коронавируса

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Первые партии вакцины от COVID поступили в гражданский оборот в сентябре Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Почти половина жителей России не собирается делать прививку от COVID-19. За лето в стране выросло количество тех, кто высказывается против вакцины и считает пандемию выдумкой. Об этом сообщается в исследовании дирекции по экспертно-аналитической работе Высшей школы экономики.

«Почти половина россиян (45,6%) никогда не будут делать прививку против коронавируса — вне зависимости от того, российского производства это вакцина или иностранного», — пишет РБК со ссылкой на исследование ВШЭ. При этом 24,6% из этих людей будут следить за ходом массовой вакцинации, а 25% — против любых прививок.

Аналогичный опрос россиян проводился в июне — тогда 15,8% заявляли, что готовы поставить вакцину сразу после ее выхода. В сентябрьском опросе таких респондентов оказалось только 13,2%. Еще 18,6% не хотят вакцинироваться в этом году и планируют подождать до 2021 года.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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