Верховный суд подтвердил сговор на свердловском рынке лекарств

Иммуноглобулин ставили пострадавшим от укусов клещей Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Верховный суд отказал в передаче кассационной жалобы в коллегию по экономическим спорам ООО «Альфа Фарм», которое обвинили в сговоре с областной станцией переливания крови в Екатеринбурге. Согласно решению свердловского УФАС, предприятие получило преимущество при закупке иммуноглобулина против клещевого энцефалита.

«Обжалуемое в объединенном судебном производстве постановление управления в отношении ГБУЗ СО „Областная станция переливания крови“ было снижено Арбитражным судом Свердловской области в два раза, а именно с 4,85 млн рублей до 2,4 млн рублей, который уплачен ГБУЗ СО „Областная станция переливания крови“ в полном объеме», — говорится в сообщении УФАС.

Согласно материалам дела, доход ООО «Альфа Фарм» составил около 172 млн рублей. Он равен сумме предоставляемой станцией переливания крови скидки в размере 30%,. Скидка действовала на протяжении 2016—2018 годов.

Ране URA.RU сообщало, что в ходе внеплановой выездной проверки выяснилось, что «Альфа Фарм» регулярно обращалась на станцию переливания крови с предложением произвести иммуноглобулин под конкретные торги, зная, что наверняка победит.