09 января 2020
08 января 2020

Антимонопольщики обвинили свердловскую станцию переливания крови в захвате половины рынка страны

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. ЯНАО, кровь, переливание
Свердловскую станцию переливания крови уличили в сговоре с коммерческим предприятиемФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Свердловская станция переливания крови, занимающаяся производством иммуноглобулина, в сговоре с коммерческим предприятием заняла более 50% этого рынка в стране. Специалисты Управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) выявили, что компания «Альфа Фарм» скупала практически весь препарат у станции со значительной скидкой.

Коммерческое предприятие, как выяснили антимонопольщики, в течение 2016—2018 годов участвовало в 106 торгах учреждения и выиграло из них 93. В 68 случаях «Альфа Фарм» оказывалась единственным участником аукциона и поэтому и о снижении минимальной цены контракта речи не шло, пишет «Российская газета». Компания, мало того, что выкупала весь товар, так еще и получала скидку в размере 30%.

В ходе внеплановой выездной проверки выяснилось, что «Альфа Фарм» регулярно обращалась на станцию переливания крови с предложением произвести иммуноглобулин под конкретные торги, зная, что наверняка победит.

Антимонопольщики уверены, что из-за этого сговора был ограничен доступ на рынок иммуноглобулина конкурентам «Альфа Фарм». Компанию уже наказали штрафом. Она должна перечислить в федеральный бюджет сумму «персональной скидки» — 171,9 миллиона рублей. Станции переливания крови был выписан штраф на 4,8 миллиона рублей. Коммерческое предприятие и госучреждение попытались оспорить наказание в Арбитражном суде Свердловской области., но дело проиграли. Суд лишь снизил штраф для станции в два раза — 2,4 млн рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
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