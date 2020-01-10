Антимонопольщики обвинили свердловскую станцию переливания крови в захвате половины рынка страны

Свердловская станция переливания крови, занимающаяся производством иммуноглобулина, в сговоре с коммерческим предприятием заняла более 50% этого рынка в стране. Специалисты Управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) выявили, что компания «Альфа Фарм» скупала практически весь препарат у станции со значительной скидкой.
Коммерческое предприятие, как выяснили антимонопольщики, в течение 2016—2018 годов участвовало в 106 торгах учреждения и выиграло из них 93. В 68 случаях «Альфа Фарм» оказывалась единственным участником аукциона и поэтому и о снижении минимальной цены контракта речи не шло, пишет «Российская газета». Компания, мало того, что выкупала весь товар, так еще и получала скидку в размере 30%.
В ходе внеплановой выездной проверки выяснилось, что «Альфа Фарм» регулярно обращалась на станцию переливания крови с предложением произвести иммуноглобулин под конкретные торги, зная, что наверняка победит.
Антимонопольщики уверены, что из-за этого сговора был ограничен доступ на рынок иммуноглобулина конкурентам «Альфа Фарм». Компанию уже наказали штрафом. Она должна перечислить в федеральный бюджет сумму «персональной скидки» — 171,9 миллиона рублей. Станции переливания крови был выписан штраф на 4,8 миллиона рублей. Коммерческое предприятие и госучреждение попытались оспорить наказание в Арбитражном суде Свердловской области., но дело проиграли. Суд лишь снизил штраф для станции в два раза — 2,4 млн рублей.