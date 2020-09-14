Власти РФ нашли способ ограничения цен на лекарства

Ограничением цен на лекарства и медицинские изделия в условиях ЧС или резкого подорожания займется кабмин РФ. Соответствующие постановления правительства вступили в силу 15 сентября.
«Механизм ограничений будет включаться в следующих случаях. Во-первых, в условиях ЧС или при возникновении угрозы распространения опасного для окружающих заболевания. Во-вторых, в случае роста цен на 30% и более», — передает «Российская газета».
При возникновении таких обстоятельств власти регионов будут направлять в Росздравнадзор соответствующие заявки с обоснованием своих предложений. Ведомство должно будет в максимально короткий срок рассмотреть их и направить в Минздрав. Далее министерство в течение трех дней формирует проекты новых перечней лекарств и медизделий, на которые могут ограничиваться цены, и представляет их в правительство.
Ранее сообщалось, что в России подорожали три жизненно важных лекарства: ибупрофен, флуконазол и метформин. Цены выросли на 7%. Также выросли цены на анальгин, передает телеканал 360. Его стоимость выросла почти на 40% за месяц. Цены на отечественные лекарства за год выросли на 23,8%, а импортные препараты подорожали лишь на 7,5%.
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