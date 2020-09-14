14 сентября 2020

Власти РФ нашли способ ограничения цен на лекарства

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт на тему ОРВИ. Курган, ребенок, лекарства, градусник, грипп, болезнь, орви, заболевание, орви, карантин, больной ребенок, орз, больничный, коронавирус
Кабмин сможет ограничивать цены на лекарства Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
новость из сюжета
Экономический кризис 2020

Ограничением цен на лекарства и медицинские изделия в условиях ЧС или резкого подорожания займется кабмин РФ. Соответствующие постановления правительства вступили в силу 15 сентября.

«Механизм ограничений будет включаться в следующих случаях. Во-первых, в условиях ЧС или при возникновении угрозы распространения опасного для окружающих заболевания. Во-вторых, в случае роста цен на 30% и более», — передает «Российская газета».

При возникновении таких обстоятельств власти регионов будут направлять в Росздравнадзор соответствующие заявки с обоснованием своих предложений. Ведомство должно будет в максимально короткий срок рассмотреть их и направить в Минздрав. Далее министерство в течение трех дней формирует проекты новых перечней лекарств и медизделий, на которые могут ограничиваться цены, и представляет их в правительство.

Ранее сообщалось, что в России подорожали три жизненно важных лекарства: ибупрофен, флуконазол и метформин. Цены выросли на 7%. Также выросли цены на анальгин, передает телеканал 360. Его стоимость выросла почти на 40% за месяц. Цены на отечественные лекарства за год выросли на 23,8%, а импортные препараты подорожали лишь на 7,5%.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...