В России подорожал ибупрофен

В России дорожают жизненно важные лекарства Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В России подорожали сразу три жизненно важных лекарственных препарата, в числе которых ибупрофен. Об этом сообщили в аналитической компании DSM Group.

«В целом изначально дешевые препараты дорожают более высокими темпами», — приводит слова директора отдела стратегических исследований DSM Group Юлии Нечаевой «Известия». За год ибупрофен подорожал в среднем до 76 рублей (на 7%). Отмечается, что также подорожали дженерики содержащие ибупрофен. За год их цена выросла на 7%, до 100 рублей.

Вырос в цене и флуконазол. С марта он подорожал с 60 рублей до 78 рублей в июля. Также серьезный скачек в цене показал метформин, он подорожал до 240 рублей.

Все три лекарства входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Ибупрофен применяется как обезболивающее и противовоспалительное средство. Метформин необходим при лечении сахарного диабета, а флуконазол— это противогрибковый препарат.

Ранее в России резко подорожал анальгин, передает телеканал 360. Его стоимость выросла почти на 40% за месяц. Стоимость отечественных лекарств за год выросла на 23,8%, а импортные препараты подорожали лишь на 7,5%.