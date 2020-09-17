Синоптики рассказал, когда в ХМАО выпадет снег

Первых заморозки начнутся уже в эту субботу, но не везде Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Первый в этом году снег в ХМАО может выпасть уже в ночь на 19 сентября. Такие прогнозы дают синоптики Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Но местами в Югре все еще сохраняется хорошая погода, сообщили URA.RU в окружном ЦГМС.

«В субботу по восточным районам — умеренные осадки, дождь, мокрый снег, ветер западный умеренный. Температура ночью +3 — +8, по северу и востоку до минус 2 градусов, днем +7 — +12, местами до +17 градусов», — добавили синоптики.

Сегодня днем в Ханты-Мансийске, Нефтеюганске, Сургуте, Радужном, Нижневартовске и Когалыме переменная облачность и небольшие дожди. Воздух в этих городах прогреется до 10—12 градусов. Ветер синоптики обещают средней силы — от 5 до 13 метров в секунду. В Югорске, Нягани и Березово переменная облачность и почти без осадков. Днем воздух в этих городах прогреется до 6—10 градусов.

Ранее URA.RU писало, что, согласно многолетним наблюдениям, погода этой осенью не отличается аномальными показателями. По мнению синоптиков, нынешняя довольно теплая неделя типична для региона и соответствует климатическим нормам.