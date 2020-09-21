По морям России с октября начнут ходить беспилотники

В России с 1 октября появятся корабли-беспилотники, которые будут ходить по морским маршрутам в автономном режиме. Об этом говорится в письме замглавы Минпромторга РФ Олега Рязанцева.
«Минпромторг заключил с компанией „Кронштадт Технологии“ контракт на разработку единой технологической платформы безэкипажного управления морскими судами коммерческого флота различного назначения», — приводит РБК текст письма. Беспилотники начнут спускать на воду с 1 октября.
Судно будет перемещаться по маршруту автономно. При необходимости им будет управлять специалист на берегу.
Эксперимент с беспилотными судами продлится до 2025 года. Новые технологии будут тестировать в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Астраханской, Калининградской, Магаданской, Мурманской, Ростовской, Сахалинской областях, а также в Краснодарском, Приморском и Хабаровском краях. По результатам испытаний разработчики решат, нужно ли в будущем устанавливать такие системы на российские судна.
Благодаря новым технологиям, владельцы коммерческих суден смогут экономить на содержании экипажа. Затраты могут сократиться на 15—30%. При этом доставка грузов станет безопаснее.
Ранее генеральный директор ИК «РЖД Инвест» Иван Григорович рассказал, что водный транспорт в Санкт-Петербурге будет активно развиваться, передает агентство Nation News. Этому будет способствовать Федеральный проект «Морские порты России».
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