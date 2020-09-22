22 сентября 2020
21 сентября 2020
20 сентября 2020

В ХМАО усилят контроль за отдыхающими на пляжах

© Служба новостей «URA.RU»
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Пляжный отдых. Курган, берег, пляж, обувь, тапочки, отдых, водоем, купание
Решение было принято губернатором после отчета руководителя МЧС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор ХМАО Наталья Комарова решила ужесточить контроль за безопасностью на реках и озерах региона. К такому решению глава региона пришла после доклада руководителя МЧС ХМАО. Об этом URA.RU сообщили в региональном департаменте общественных и внешних связей.

«С начала 2020 года на водных объектах Югры произошло 38 происшествий, в результате которых погибло 35 человек, из них двое несовершеннолетних. Большинство трагических случаев произошло во время рыбной ловли и при купании в зоне действия запрещающих знаков», — добавили в депсвязей со ссылкой на слова начальника главного управления МЧС России по ХМАО Петра Кугуя

Чтобы снизить число происшествий, региональное управление МЧС предложило сформировать патрульные группы с участием силовиков, представителей местной власти, комиссий по делам несовершеннолетних, волонтеров и общественников, а также разместить спасательные посты в необорудованных местах отдыха. Губернатор с предложением согласилась.

Ранее URA.RU писало, что в Белоярском районе погибло двое волонтеров, занятых поисками утонувшего шестилетнего ребенка. Мальчик упал в воду, катаясь на велосипеде по городской набережной.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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