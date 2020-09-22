Более 400 свердловчан госпитализировано с коронавирусом Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Свердловской области растет число пациентов, которые тяжело переносят коронавирус. На 23 сентября в больницах, по сообщению регионального штаба 111 госпитализированных, чье состояние оценивают как тяжелое. Схожие цифры фиксировались более месяца назад — 9 августа было 118 тяжелобольных. При этом растет число активных больных, а число свободных коек, предназначенных для больных коронавирусом, по данным уральского полпредства, снизилось до 36,3%.

За сутки в Свердловской области зарегистрировано 125 новых случаев COVID-19. «Состояние 111 госпитализированных оценивается как тяжелое, 105 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 57 — на аппаратах ИВЛ», — сообщили в штабе. По данным штаба, в больницах лежит 401 свердловчанин с подтвержденным диагнозом COVID-19. Согласно данным полпредства, больными коронавирусом и пневмонией занято 2 545 коек в региональных медучреждениях. По данным Роспотребнадзора, в Свердловской области с 14 по 20 сентября зарегистрировано 943 случая внебольничных пневмоний, это выше аналогичного периода прошлого года в 1,4 раза и выше среднего многолетнего уровня в 1,9 раза.

Число активных больных (получено при вычитании из общего числа заболевших количества выздоровевших и умерших) на 23 сентября составило 6 264 человек. Подобных показателей не было даже в июле, когда число новых заболевших было намного выше, чем в сентябре.

Общее количество зафиксированных в регионе случаев коронавируса составляет 28 168 заболевших. За сутки зарегистрировано пять случаев смерти больных COVID-19. Общее число умерших достигло 580 свердловчан. Выписано 63 человека. Общее число выздоровевших составило 21 324 пациентов.

Число активных больных в регионе выше, чем в июле URA.RU