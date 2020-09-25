Названы последствия для Навального в случае отравления «Новичком»

Алексей Навальный находился бы в коме несколько месяцев, если бы отравился «Новичком» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Болезнь Алексея Навального

Если бы блогер Алексей Навальный отравился даже минимальным количеством «Новичка» и избежал при этом смерти, он находился бы в коме несколько месяцев. Об этом журналистам рассказал разработчик отравляющего вещества Леонид Ринк.

«Те редкие факты, которые были в нашей жизни, показали, что люди, пораженные даже следами веществ, несколько месяцев находились в коме, а потом с трудом оттуда выходили», — приводит РИА «Новости» слова Ринка, добавив, что впоследствии жертвы яда все равно умирали. Более того, собеседник агенства подчеркнул, что из-за «Новичка» Навальному бы пришлось делать переливание крови. Причем в большом количестве.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. пилоты экстренно посадили самолет в Омске. Блогера госпитализировали, а позже чего блогер впал в кому. Семья отказалась от лечения в России, поэтому блогера перевезли в клинику «Шарите» в Германии. Сейчас он уже выписан и проходит реабилитацию. Немецкие врачи говорят, что в анализах россиянина найдены следы яда из группы «Новичок». Однако российская сторона неоднократно опровергала это, в организме блогера на момент вылета из России в ФРГ не содержалось никаких отравляющих веществ. Это также подтверждает врач омской больницы.