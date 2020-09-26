Названы страны, из-за которых может начаться третья мировая война

Мировая ядерная угроза исходит из Индии и Пакистана, считает Юрий Кнутов Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Наибольшая угроза ядерного конфликта исходит не от России и США, а от стран третьего мира, которые обладают соответствующим оружием. Такое заявление сделал военный историк Юрий Кнутов.

«Страны третьего мира, где государственные лидеры часто относятся к своему населению без должного уважения, могут пойти на вооруженный конфликт со своими соседями, применяя ядерное оружие. Подобные конфликтные ситуации периодически возникают, например, между Индией и Пакистаном», — сказал Кнутов в интервью агентству Nation News. Он добавил, что многие африканские страны также будут готовы применять ядерное оружие, если оно появится в их распоряжении.

Ранее Генсекретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что организация за 75 лет своего существования справилась с главной своей задачей — предотвращением третьей мировой войны, передает деловая газета «ВЗГЛЯД». Он также призвал международное сообщество добиться прекращения огня во всех вооруженных конфликтах за 100 дней, пишет RT.